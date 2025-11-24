Какое секретное поручение получил Ельцин от Андропова

В 1975 году руководство СССР столкнулось с неожиданной проблемой, решение которой поручили молодому и амбициозному партийцу Борису Ельцину. Речь шла о ликвидации объекта, который десятилетиями был «бельмом на глазу» у советской власти — дома инженера Ипатьева в Свердловске, где в 1918 году была расстреляна царская семья. Это поручение до сих пор ставит перед историками множество вопросов.

Гримаса истории

Судьба династии Романовых зловещим образом связана с именем «Ипатьев». В 1613 году в Ипатьевском монастыре Костромы был призван на царство Михаил Романов, основавший новую правящую династию. Ровно 305 лет спустя, в 1918-м, жизнь последнего императора и его семьи трагически оборвалась в особняке инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге.

Этот дом, официально именовавшийся «Дом особого назначения» (ДОН), стал последним пристанищем Романовых. Историки отмечают странность выбора именно этого здания. Советское правительство могло содержать семью где угодно, но для заключения был выбран дом Ипатьева. Существует конспирологическая версия, что покупка особняка была преднамеренной — инженер был знаком с одним из организаторов расстрела, комиссаром Петром Войковым. В своих дневниках Николай II отмечал, что их везут в «специально приготовленный» дом, хотя изначально планировался перевод в Москву.

Почему дом мешал Кремлю

Долгие годы Свердловск оставался закрытым городом, и мрачная достопримечательность была скрыта от глаз иностранцев. Однако к 1970-м годам, с началом иностранного туризма, дом Ипатьева превратился в проблему. Он стал точкой притяжения для западных антисоветских пропагандистов и нежелательным напоминанием о трагических страницах истории.

После того, как 26 июля 1975 года секретная записка о необходимости сноса дома Ипатьева за подписью Андропова из КГБ была направлена в Политбюро, она была рассмотрена безотлагательно и одобрена единогласно.

Бельмо на глазу

Получив указание, Борис Ельцин, по его воспоминаниям, попросту не мог отказаться от его исполнения, страшась увольнения («Записки президента», Б.Н. Ельцин). Он только что стал первым секретарем обкома, фактически являлся «хозяином» Свердловска и не хотел выставлять себя в плохом свете. Поэтому вынужден был собрать технику и буквально за одну ночь разрушить до основания неугодный дом.

Вот только приказ о сносе Ипатьевского дома был подписан в 1975 году, а Ельцин выполнил его лишь в 1977 году. Если новый первый секретарь так боялся прекословить руководству, почему тянул с исполнением поручения два года?

Оказывается, получивший приказ первый секретарь свердловского обкома КПСС Яков Рябов не увидел в нем срочности и отложил снос до разработки плана реконструкции города. И его не только не уволили за ослушание, а, наоборот, назначили секретарем ЦК в Москве. Тогда как Ельцин, по мнению Рябова, попросту хотел выслужиться и не прогадал. После сноса дома Ипатьева энергичного партработника заметил Андропов, который, заняв пост генсека, вызвал его в столицу для формирования своей команды. Позже Рябов с сожалением признавал, что именно он «открыл» Бориса Ельцина, о чем страшно сожалеет, а также неоднократно называл его «разрушителем» (интервью Я. Рябова для «Свободной прессы», 2011 г).

После того, как в 2000 году Романовы были признаны Русской православной церковью «царственными страстотерпцами» и канонизированы, было решено построить на месте их гибели Храм-памятник на Крови. В настоящее время это действующий храм, функционирующий с 2003 года.