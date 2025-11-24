Надежда и беспредел в Кенгире: как бандеровцы бунтовали в ГУЛАГе

Одно из самых трагических событий в истории ГУЛАГа — Кенгирское восстание, которое Александр Солженицын назвал крупнейшим и самым продолжительным лагерным бунтом. В мае-июне 1954 года заключенные степного лагеря в казахстанском поселке Кенгир устроили бунт, который был подавлен с крайней жестокостью и даже с применением танков.

Надежда и беспредел

Восстание вспыхнуло в уникальный исторический период — через год после смерти Сталина, когда по инициативе Лаврентия Берии была объявлена массовая амнистия. Под нее не попадали политзаключенные, тем не менее в их среде появились надежды на смягчение режима и пересмотр дел. Но оправдаться этим надеждам было не суждено. Впрочем, это был лишь один из факторов.

Заключенным был весьма не по нраву царивший в колонии произвол администрации: убийства без суда и следствия и постоянные издевательства со стороны охраны. Так, в мае 1954 года часовой без причины расстрелял 13 заключенных и ранил более 30, что стало последней каплей. К тому же в лагере находились как мужские, так и женские зоны. Администрация жестоко пресекала любые попытки общения, и за относительно короткое время более десятка человек были застрелены при попытке прорваться к женщинам. Для подавления растущего недовольства администрация этапировала в лагерь около 500 уголовников, рассчитывая стравить их с «политическими» — в основном бандеровцами и «власовцами».

Лагерная республика

Восстание началось 16 мая 1954 года и продлилось 40 дней. Его уникальность — в высочайшем уровне самоорганизации. Заключенные создали централизованный орган власти — Комиссию, которую возглавил бывший полковник Советской армии Капитон Кузнецов.

Повстанцы выстроили четкую систему управления, в которую входило несколько специализированных отделов:

Безопасности и порядка — отвечал за поддержание дисциплины внутри лагеря.

Пропаганды и агитации — занимался выпуском рукописных листовок и вещанием через собственный радиоузел.

Снабжения и медицины — обеспечивал заключенных едой и оказывал медицинскую помощь.

Технический — в нем кустарно изготавливалось оружие, взрывчатка и т.д.

Заключенные даже организовали регулярный запуск воздушных змеев с листовками для оповещения внешнего мира. Главным же требованием восставших был приезд комиссии из Москвы для объективного разбирательства о положении в лагерях.

Жестокий финал

Впрочем, переговоры с правительственной комиссией (когда они состоялись) быстро зашли в тупик. Власти шли на частичные уступки, но не собирались выполнять ключевые требования. Промедление было на руку восставшим, но лагерь срывал госпланы по добыче руды, и терпение Москвы лопнуло.

В конце июня в Кенгир были стянуты войска и доставлены 5 танков Т-34. Штурм начался в первом часу ночи 26 июня. расправа была быстрой и суровой: танки давили бараки и людей гусеницами, солдаты расстреливали заключенных из автоматов и травили их овчарками. Впрочем, по свидетельствам, танкисты использовали холостые снаряды для психологического давления, так как организованного вооруженного сопротивления оказано не было. Лишь единицы заключенных имели самодельное оружие, да и то представляло собой в основном заточки и арматуры

По официальным данным, погибло 46 человек, по неофициальным — несколько сотен. Активных участников восстания арестовали и разбросали по другим лагерям. Из семи руководителей, приговоренных к расстрелу, казнили двоих, включая одного из лидеров украинских националистов.