Почему Сталин отменил «вредный» приказ Жукова

Сентябрь 1945 года. Война закончилась, и Георгий Жуков, Маршал Победы и первый командующий Группой советских оккупационных войск в Германии, столкнулся с неожиданной проблемой. Резкий рост преступности и дисциплинарных нарушений среди своих же солдат и офицеров стал неприятным сюрпризом. Последовавшая попытка Жукова навести порядок жесткими методами привела к одному из первых послевоенных конфликтов с Верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным.

«Вредный» приказ № 0138

Обеспокоенный учащающимися случаями мародерства, пьяных дебошей и насилия, 9 сентября 1945 года Жуков подписал секретный приказ за номером 0138. Этот документ был направлен на тотальное ужесточение дисциплины и содержал ряд радикальных мер. Все офицеры, включая высший командный состав, лишались увольнительных и переводились на казарменное положение. Это была беспрецедентная мера, фактически уравнивавшая в быту командиров и рядовых.

Количество легковых автомобилей в частях подлежало сокращению на 50%. Право пользоваться транспортом сохранялось только для командиров и офицеров связи, что должно было пресечь использование машин в личных целях.

Командирам частей предписывалось выявлять всех «дебоширов, пьяниц и нарушителей порядка» и публично разбирать их проступки на собраниях.

По своей сути, это был приказ о чрезвычайном положении внутри армии-победительницы.

Реакция Сталина

Приказ Жукова был издан с серьезными протокольными нарушениями, так как не был согласован со Ставкой, а его копия не поступила в Генштаб. С документом ознакомились лишь сотрудники военной контрразведки СМЕРШ, которые и доложили о нем Сталину. Реакция Верховного главнокомандующего была резко отрицательной. В своей телеграмме Жукову он назвал приказ «неправильным и вредным». Причем аргументация Сталина была не военной, а идеологической и политической. Генсек счел несправедливым наказывать весь личный состав, включая добросовестных офицеров, из-за проступков отдельных военнослужащих. Подобные жесткие меры, по мнению Сталина, бросали тень на всю Красную Армию, «дискредитируя командный состав в лице рядовых». Особую озабоченность вызвал риск утечки документа. Сталин опасался, что если приказ попадет в руки иностранных разведок, он станет мощным пропагандистским оружием, создав впечатление, что «вся Красная армия состоит исключительно из мародеров».

Отмена и «деликатное» уничтожение

Сталин потребовал немедленной отмены приказа. При этом, как отмечают историки, он проявил определенную «деликатность», не оформляя официального требования от Ставки, «чтобы не ставить Жукова в неудобное положение». Фактически, это было указанием исправить ошибку без лишнего шума. Жукову ничего не оставалось, как подчиниться. Приказ № 0138 был отменен, а все его экземпляры — изъяты и уничтожены под предлогом опасности их утери. Вместо силовых мер маршалу было рекомендовано усилить политико-воспитательную работу и использовать методы поощрения.