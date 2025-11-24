Мужчина упал с 61-метровой высоты и выжил благодаря поясу друга

В штате Колорадо, США, спасатели шесть часов эвакуировали с горы туриста, упавшего с 61-метровой высоты. Об этом пишет Outside.

Пострадавший мужчина поднимался по горе North Sheep Mountain в составе группы. Спасатель Шейн Бумгарнер рассказал, что это направление не пользуется популярностью у туристов. Там нет троп, поэтому их приходится прокладывать самим.

Мужчина сорвался вниз, когда группа поднялась на высоту около трех километров. Он скатился по каменистой местности, застрял в рыхлой земле головой вниз и, несмотря на полученные травмы, выжил. Его друг испугался, что тот упадет еще ниже, отцепил свой страховочный пояс, привязал его к упавшему дереву и вызвал спасателей.

Прибывший отряд похвалил его за решение с поясом. Они объяснили, что сами часто таким образом страхуют раненых. Спасатели разделились на две группы: одна поднялась наверх к пострадавшему и стала спускать его вниз, а вторая ждала их у подножья горы с носилками.

Тем временем остальные туристы стали спускаться самостоятельно. По пути они случайно сбивали камни, которые летели на голову второй группе. Бумгарнер вспомнил, что всю ночь им приходилось уворачиваться от валунов.

Спасательная операция длилась шесть часов. В итоге упавшего мужчину удалось госпитализировать. Он получил серьезные травмы головы.

Ранее сообщалось, что в штате Колорадо, США, пикап упал в ущелье, водитель чудом выжил. Он свалился с 91-метровой высоты, но смог сам уйти от спасателей.