Иван Снежный: что запрещено делать 25 ноября

В православии почитают сейчас икону Божией Матери "Милостивая". В народном календаре - Иван Милостивый, или Снежный.

В обычные года к этому времени земля была укрыта снегом, причем нередко лежал он до конца зимы. Основной приметой этого дня было занятие рукоделием. Невесты готовили себе приданое, вышивали рубашки. Причем над каждым вышитым стежком произносили имя любимого человека - считалось, что так можно его к себе "пришить".

Считалось, что данный в этот день совет будет верным. А приобретенная одежда - долго служить. При этом нельзя покупать обувь - ходить в ней долго не будешь. В этот день не гадали и не думали о чем-то плохом, поскольку можно было притянуть все беды в семью. Не разрешалось плакать, поскольку проплакать можно было до конца года. Сейчас не готовили острые блюда, считалось, что муж или сын, съев такую еду, будет злым.

Если идет дождь - февраль жди сырым. Утром все иней покрыл, мороз идет. Темные тучи небо закрыли - к затяжной непогоде. Снег выпал - весна будет поздней.