Война банд: как киллеры устроили кровавую бойню в ночном клубе

25 ноября 1993 года в Рязани произошла одна из самых кровавых бандитских разборок лихих 1990-х. В ночной клуб заявились пятеро вооруженных киллеров из группировки бандита Вячеслава Ермолова по кличке Слон. Их целью были бойцы из конкурирующей ОПГ под предводительством авторитета Виктора Айрапетова (Витя Рязанский). Результатом перестрелки стала гибель восьми человек, что вызвало новую волну криминального противостояния. О событиях, предшествовавших кровопролитию в рязанском ночном клубе, вспомнила «Лента.ру».

Противостояние двух рязанских ОПГ привело к острому конфликту

История жестокого бандитского расстрела в Рязани уходит своими корнями в непримиримое противостояние между двумя местными ОПГ. Первую в 1991 году организовали бывший водитель зампрокурора Николай Максимов (Макс) и таксист Николай Ермолов (Слон), который подбирал молодежь, в основном среди выпускников местного детского дома, и тренировал ребят в качалках, а тех, кто не обладал крепким телосложением, готовил в наперсточники.

Кроме того, бандиты занимались махинациями в области купли-продажи автомобилей, крышевали предпринимателей и продавцов на рынке, проворачивали аферы с авизо, которые принесли им около 900 миллионов рублей, и даже организовали собственную финансовую пирамиду. С непокорными и их близкими преступники безжалостно расправлялись, тела закапывали прямо на городском пляже.

Примерно тем же самым промыслом занимались члены еще одной действовавшей в городе ОПГ, которую возглавлял бывший боксер Виктор Айрапетов (Витя Рязанский). Их неминуемое столкновение было вопросом времени, и первый крупный конфликт произошел в 1993 году: бандиты не смогли поделить одну из рязанских фирм.

Между Ермоловым и Айрапетовым на встрече в одном из городских кафе произошла драка, победителем вышел Витя Рязанский

Слон не простил ему унижения и чуть позже силами своих бойцов атаковал айрапетовских во время их досуга в бане на улице Чапаева — после этого побоища многие подручные Айрапетова остались инвалидами. Однако вожака, несмотря на расчет Слона, среди избитых не оказалось, и охота продолжилась. Разведка донесла, что 25 ноября 1993 года его враг собирается посетить знаменитый городской клуб «Рязсельмаш».

Пятерка слоновских киллеров устроила кровавую бойню в клубе

На этот раз пускать в ход кулаки своих бандитов Слон не планировал — он решил попросту устранить Айрапетова и его подручных, поэтому на разборки с конкурентами отправил пятерых киллеров.

Они заявились в клуб около 23:00, когда банда Вити Рязанского в полном составе устроилась за столиком. К слову, Айрапетов выбрал место для банкета не случайно: оттуда главарь хорошо видел, что творится в клубе, что в конечном счете и спасло ему жизнь.

Заметив, как пятеро вошедших в заведение незнакомцев достали автоматы, Витя Рязанский крикнул «ложись!» и спрятался за бетонную колонну

К большой удаче главаря ОПГ, его маневр остался незамеченным, и весь огонь ликвидаторов пришелся на бандитов, сидящих за столиком и стоявших у барной стойки. В зале поднялась страшная суматоха: гости метались по залу, пытаясь укрыться от града летящих во все стороны пуль. Некоторым из них удалось укрыться за перевернутыми столами.

Минуты две это все происходило. Но тогда они казались бесконечностью... Милиционеры уже потом подъехали. Заходят: «О, что у вас тут было?» -- а там весь пол кровью залит, тела кучей у барной стойки лежат пианист Геннадий Филин свидетель перестрелки

Поднявшаяся паника сыграла на руку преступникам: расстреляв все магазины, они беспрепятственно скрылись с места преступления.

Сыщикам не удалось найти виновных в массовом расстреле

Итогом бойни стала гибель восьмерых приближенных Айрапетова, еще девять бойцов получили серьезные ранения. Шальная пуля настигла девушку, которой не посчастливилось находиться рядом с бандитами. Многим из потерпевших удалось выжить лишь усилиями врачей и чудом уцелевших свидетелей расстрела, которые оказали пострадавшим первую помощь

Люди умирали на наших глазах... [Мы] стали резать гитарные шнуры и перевязывать ими руки и ноги раненым, чтобы хоть немного остановить кровь пианист Геннадий Филин свидетель перестрелки

Понесли потери и киллеры Слона: отстреливаясь, один из айрапетовских ранил бандита, который упал, выронив автомат. Сообщникам с трудом, но удалось утащить истекающего кровью, но не из дружеских чувств, а спасая собственную шкуру: преступники прекрасно понимали, что если раненый бандит даст показания, это поставит крест на их свободе. Поэтому в больницу его не повезли — добив из автомата, сбросили в канализационный люк.

Несмотря на показания Айрапетова, сразу догадавшегося, чьих рук было это покушение, никакого законного наказания ни Ермолов, ни его бойцы не понесли. Их не поймали, несмотря на улики, оставленные киллерами на месте преступления.

Брошенный раненым автомат оказался кустарного производства и был собран из украденных на тульском заводе деталей

Поняв, что надеяться на правосудие не стоит, Витя Рязанский решил мстить сам. Первым делом он скрылся в Москве, чем ослабил бдительность врагов. Посчитав его побег доказательством своей победы, Слон и Макс почувствовали себя полноправными хозяевами Рязани.

Война группировок закончилась обоюдным поражением

При этом Ермолов оставался начеку, а вот Максимов наивно полагал, что ему ничто не угрожает, чем и воспользовался Айрапетов: его киллер настиг Макса в тот момент, когда он в марте 1994 года прибыл к своей любовнице, живущей на Касимовском шоссе. Из всех выпущенных в авторитета пуль четыре попали ему в голову, а пятая — в сердце, не оставив лидеру ОПГ ни единого шанса.

На похоронах Макса Витя Рязанский решил устроить взрыв, чтобы избавиться от Слона, но бомба сработала раньше времени — единственной ее жертвой стал сам подрывник

Слон сделал свой ход и отправил киллеров к родному брату Айрапетова Сергею, после чего тоже устроил засаду на его похоронах, но Витя Рязанский, догадавшись об уловке противника, на похороны брата не пришел. Однако смерти брата он не простил: на девятый день после гибели Сергея Айрапетова был расстрелян ближайший сподручный Ермолова Александр Милидин (Кока).

Это противостояние закончилось для Айрапетова плачевно: в ноябре 1995 года он был похищен неподалеку от Рублевского шоссе, а позже в Люберцах нашли его изуродованное тело. Впрочем, по некоторым данным, Витя Рязанский свою гибель инсценировал и скрылся за границей.

Но и Ермолов долго на криминальном троне не продержался: как только за его ОПГ всерьез взялись силовики, Слон исчез. Его объявили в международный розыск, но по сей день о его местонахождении ничего неизвестно. 13 января 2000 года 22 участника Слоновской ОПГ были осуждены, все бандиты получили сроки лишения свободы до 15 лет.