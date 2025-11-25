25 ноября: что празднуют в этот день в России и мире

В России и в мире во вторник, 25 ноября, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют Дeнь дoмaшнeй куxни, День смотрения по сторонам, а также День рогаликов.

© Unsplash

Дeнь дoмaшнeй куxни

День домашней кухни ежегодно отмечается в России 25 ноября. Хоть этот праздник появился относительно недавно, своими корнями торжество уходит глубоко в историю страны, подчеркивает важность традиционной национальной кухни, а также необходимость чтить многовековые обычаи и семейные ценности. Празднование Дня домашней кухни не имеет строгих установленных традиций, а является более индивидуальным праздником, который каждая семья может отмечать по-своему.

День смотрения по сторонам

День смотрения по сторонам также отмечается 25 ноября. Это неформальный праздник, который призывает людей быть любопытнее и замечать мелкие, но интересные детали в своей повседневной обыденности. В этот день рекомендуется прогуляться по улицам, чтобы внимательно рассмотреть привычный пейзаж под совершенно новым углом.

День рогаликов

Кулинарный праздник День рогаликов тоже отмечается 25 ноября. Рогалик — это мучное изделие, которое отличается формой полумесяца. Лакомство готовят из теста путем заворачивания в него начинки. Допускается изготовление рогаликов какой угодно величины. Тесто для их формирования подходит любое: дрожжевое, соленое, сметанное, песочное или творожное.