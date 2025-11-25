«Зоино стояние»: ночь длилась 128 дней

В январе 1956 года в куйбышевской газете «Волжская коммуна» появился разгромный фельетон «Дикий случай». Его цель была проста — опровергнуть слухи, которые парализовали город. По Самаре (тогда — Куйбышеву) ползла леденящая душу история: девушка, дерзнувшая танцевать с иконой, в наказание обратилась в каменную статую. Так родилась легенда о «Зоином стоянии» — предание, которое и сегодня будоражит умы.

Ночь, которая длилась 128 дней

Согласно городскому фольклору, в новогоднюю ночь 1955-56 годов в доме №84 на улице Чкалова собралась молодежь. Зоя Карнаухова, работница трубного завода, ждала своего жениха Николая. Когда тот задерживался, девушка в разгаре веселья схватила висевшую в красном углу икону Николая Чудотворца и пустилась в пляс.

Подруги пытались остановить Зою но та лишь насмехалась:

«Если есть Бог, Он меня накажет!»

В этот миг помещение озарила вспышка, и Зоя застыла на месте — ее тело стало «твердым, как камень». Девушка превратилась в живой идол: не могла говорить, двигаться, не ела, не пила, но оставалась жива, сердце ее продолжало биться. Вырвать икону из окаменевших рук не удавалось никому. К «каменной Зое» стали стекаться толпы. Власти выставили у дома милицейский пост, но остановить паломников было невозможно. По легенде, на Благовещение к девушке пропустили старца — иеромонаха Серафима (Тяпочкина). Ему одному удалось взять икону из рук окаменевшей грешницы. Старец предрек, что стояние продлится до Пасхи.

Так и случилось. Ровно 128 дней Зоя простояла недвижимо, приходила в себя лишь изредка, кричала о необходимости молиться за грехи людские. На Пасху оцепенение отпустило, но спустя три дня девушка скончалась.

Впрочем, есть версия, что никакой окаменевшей девушки не было. В доме жила женщина по имени Клавдия Болонкина с сыном. На Новый год он созвал друзей. Среди приглашенных была и Зоя Карнаухова, которая накануне познакомилась с молодым практикантом Николаем. Он тоже должен был появиться на вечеринке, но задерживался.

Действительно кто-то из девушек (а может, и та самая Зоя) устроил танцы с иконой, а проходившая мимо монашка увидела в окно и бросила: «За такой грех обернешься ты соляным столбом!» Хозяйка же дома впоследствии стала распускать слухи о том, что так все и произошло.

А была ли Зоя?

Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Нероновка Самарской области отец Роман Державин утверждает, что факт «Зоиного стояния» имел место на самом деле.

«Мне эту историю рассказывал мой отец. Чудо случилось более 50 лет назад в январе 1956 года. Работница трубного завода Зоя Карнаухова отмечала с друзьями новогодние праздники. Ее верующая мать запрещала дочери веселиться во время рождественского поста», - вспоминает Державин. Далее рассказ настоятеля полностью повторяет вышеизложенную версию.

Верующие куйбышевцы бурно отреагировали на слухи о чуде. Михаил Ефремов, в 1952—1959 годах занимавший пост первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС, дал следующий комментарий местной прессе: «Да, произошло такое чудо, позорное для нас, коммунистов. Какая-то старушка шла и сказала: вот в этом доме танцевала молодежь, и одна охальница начала танцевать с иконой и окаменела, одеревенела. И пошло, начал собираться народ. Тут же выставили милицейский пост. Хотели послать туда попов для ликвидации этого позорного явления. Но бюро обкома посоветовалось и решило снять все посты, охранять там нечего. Вышла глупость: никаких танцев там не было, живет там старуха».

Впоследствии в архивах не обнаружилось имен Зои Карнауховой и монаха Серафима, а дом №84, как выяснилось, действительно принадлежал Клавдии Болонкиной. Правда, в городе якобы жила воцерковленная женщина, отождествлявшая себя с окаменевшей девушкой, вот ее-то и прозвали «каменной Зоей».

Память о «Зоином стоянии»

Уже в постперестроечные годы о легенде вспомнили. В 2000 году вышел 20-минутный документальный фильм «Стояние Зои», а в 2009 году - художественный фильм, режиссера Александра Прошкина «Чудо». В 2015 году вышел телефильм «Зоя» по пьесе Александра Игнашева. В том же году в издательстве Сретенского монастыря (Москва) была опубликована повесть протоиерея Николая Агафонова «Стояние».

Благодаря пропаганде к дому №84 на улице Чкалова в Самаре стали стекаться православные паломники. В 2012 году неподалеку от него на газоне был установлен памятник Николаю Чудотворцу, который был освящен 22 мая того же года, в день перенесения мощей святого. А 12 мая 2014 года «Зоин» дом сгорел. По одной из версий, в результате поджога.