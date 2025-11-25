Жизнь рядом с людьми сделала леопардов бесстрашными и ленивыми

Леопарды в индийских штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд привыкли к жизни рядом с людьми и переселились на сельскохозяйственные угодья. Об этом сообщает Economic Times.

По словам биологов, леопарды в стране настолько адаптировались к жизни в полях сахарного тростника, что разжирели и разленились, утратили навыки охоты и стали возвращаться к человеческому жилью даже после переселения в заповедники. Отдельные особи демонстрируют патологические изменения — стертые клыки, избыточный вес до 85 килограммов и свисающее пузо. Но самое главное — полную утрату страха перед человеком.

Эти животные, официально признанные непригодными для жизни в дикой природе, теперь представляют серьезную угрозу для местных жителей. Это вынуждает власти отлавливать их и селить в зоопарках. Проблема приобрела системный характер: в одном только районе Бийнор было зафиксировано 35 смертельных нападений леопардов на людей с 2023 года. 80 деревень района объявлены зонами высокого риска.

Власти признают, что традиционная практика отлова и переселения больше не работает — животные преодолевают расстояния до 30 километров, чтобы вернуться в привычные поля. Ситуацию усугубляет перенаселение в заповедниках тигров, которые вытесняют леопардов на плантации, где густые заросли сахарного тростника создают идеальные условия для засад в непосредственной близости от человеческого жилья.

В октябре сообщалось, что в Уттар-Прадеше леопарды растерзали четырех человек за десять дней. Одной из жертв стала 12-летняя девочка, которая возвращалась домой после визита к врачу.