«Пиранья»: для чего в СССР создали подлодку размером с самосвал

В разгар Холодной войны советский флот столкнулся с новой проблемой: корабли НАТО стали слишком активно действовать у самых берегов СССР. В ответ в недрах конструкторского бюро «Малахит» родился проект 865 «Пиранья» — сверхмалая подлодка, предназначенная для диверсий в самых запретных водах противника.

Невидимка для прибрежных вод

Идея была простой и гениальной: создать субмарину, способную работать там, где большие подлодки беспомощны — на мелководье, в сложных навигационных районах, и даже на территории вражеских военно-морских баз. Такой аппарат мог бы тайно минировать корабли, высаживать диверсантов и вести разведку, оставаясь практически невидимым для сонаров.

Разработка, начатая в 1973 году, была по-настоящему новаторской. Советским инженерам пришлось создавать этот уникальный проект с чистого листа. Результатом их труда стал титановый подводный «невидимка» длиной 28 метров и водоизмещением 218 тонн (в подводном положении).

Что умела «Пиранья»

Эта мини-субмарина была технологическим прорывом для своего времени. Корпус микроподлодки состоял из титанового сплава. Внутри было три отсека: центральный пост, электромеханический отсек и шлюзовая камера. Основные элементы управления, средства отображения информации, аккумуляторы, люк для входа и перископ располагались в центральном отсеке. Двигатель, вентилятор и компрессор — в электромеханическом. Отсеки разделялись друг от друга перегородками, в которых были двери.

Что касается вооружения, то «Пираньи» могли быть «напичканы» либо двумя минами, либо двумя торпедами. Экипаж субмарины состоял из трех человек (командир, он же штурман, помощник по радиоэлектронному вооружению и помощник по электромеханической части). Еще шестеро (диверсионная группа) могли находиться на борту. Довольно комфортный выход водолазы осуществляли через шлюзовую камеру. Подлодка могла развивать скорость до 6,6 узла.

Отличали субмарину не только размеры (длина — 30 метров, ширина — 4,7 метра), но и инновационный на то время подход к шумоизоляции. Подлодка была максимально малозаметной и тихой. Например, во время учений в Балтийском море лодку не смогли обнаружить ни эскадренный миноносец, ни большой противолодочный корабль. Передовой она была и в отношении автономности — до 10 суток.

Несмотря на то, что обе построенные субмарины во время испытаний и на службе продемонстрировали себя только с хорошей стороны, век их оказался недолгим. Прослужили они около 10 лет. Из состава флота «Пираньи» были выведены, а потом и утилизированы в Кронштадте, соответственно, в 1998 (первая) и 2001 (вторая) годах.

Выходы в море этого плавательного средства всегда были непростыми (из-за слишком большого водоизмещения), а поэтому и нечастными. Сыграло роль и отсутствие финансирования, а также высказывания специалистов, что особой необходимости в субмаринах нет.

При этом параллельно со строительством малых подлодок велась разработка проекта 8652 («Пиранья-2»). Принципиальное отличие — в энергетической установке, в которой используется электрохимический генератор. Проект успели утвердить в 1991 году, но дело так дальше не пошло. Работы были приостановлены из-за нехватки денег. Но в КБ «Малахит» надеялись на возобновление производства. Всю необходимую документацию (в том числе и чертежи) удалось сохранить.

Как самосвал

Часто для наглядной демонстрации размеров подлодки, ее сравнивали с самосвалами. Понятно, что сравнение это весьма условное. Сопоставимы «Пираньи» разве только с БелАЗ-75710, самым большим самосвалом в мире, построенным в 2013 году в Белоруссии.

Белорусский гигант высотой сравним с трехэтажным жилым домом, а его ширина — 21 метр. Максимальная скорость — 25 км/ч. При весе в 386 тонн самосвал может перевезти в среднем 496 тонн. В 2014 году грузовое транспортное средство установило рекорд Гиннесса, провезя по испытательному полигону груз, весом в 503 с половиной тонны. Понятно, что в период разработки субмарин, размеры выпускаемых самосвалов были значительно «скромнее».

«Пираньи» успели войти в историю. Так, одна из подводных лодок «снялась» в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной рыбалки». Сверхмалую подлодку проекта 865 у России пытались даже приобрести по заказу одного из крупнейших наркобаронов в мире Пабло Эскобара. Правда, сделка сорвалась.