ем поразил чекистов на допросах бывший «шеф» СМЕРШа

В советской истории нет, пожалуй, фигуры более противоречивой, чем Виктор Абакумов. Одни называют его чудовищем, другие — эффективным менеджером военного времени, чья жесткость помогла спасти страну. Его карьера — головокружительный взлет от рядового чекиста до всесильного министра и стремительное падение на самое дно тюремного застенка.

От чекиста до заместителя Берии

Абакумов пришел в органы госбезопасности в 1932 году. Современники отмечали его не столько оперативный талант, сколько страсть к развлечениям и женщинам. Однако у него был другой, решающий для той эпохи дар — он виртуозно умел выбивать признания из подследственных.

Этот «талант» не остался незамеченным. Уже в 1941 году он становится заместителем наркома внутренних дел Лаврентия Берии. В его обязанности входит борьба с дезертирством и паникой в войсках, а также организация агентурной работы в тылу врага. Именно Абакумов во многом помог навести жесткий порядок на фронте.

Рождение СМЕРШ

В 1943 году по инициативе Абакумова создается легендарная контрразведка СМЕРШ («Смерть шпионам»). Это подразделение становится главным карающим мечом Сталина в борьбе с предательством и шпионажем.

Методы Абакумова шокировали даже видавших виды чекистов. Физические и психологические пытки, изощренное давление, круглосуточные допросы — все это применялось безжалостно для выбивания нужных показаний. Именно при Абакумове добыча «признаний» была поставлена на поток. Но нельзя отрицать и эффективность СМЕРШа в выявлении реальных немецких агентов и дезертиров.

Как палач сам оказался на допросе

Взлет Абакумова оборвался так же стремительно, как и начался. Летом 1951 года следователь Михаил Рюмин направил Сталину донос. В новой политической реальности, где «сионисты» сменили «троцкистов» в роли главных врагов, Абакумова обвинили в сокрытии «сионистского заговора» среди ленинградских врачей.

Ирония судьбы была беспощадной: всесильного министра арестовали и бросили в тюрьму, где к нему стали применять его же методы.

Его подвергали пыткам, избивали, страдал от голода и жажды, держали в холодной камере и не давали спать. Целью всех этих издевательств было вынудить его признаться в участии в сионистском заговоре и работе на израильскую и американскую разведку. Абакумов был физически сильным человеком и понимал, что без его признания дело развалится. Репрессивная машина настаивала на получении признания любой ценой.

Тем не менее, Абакумов выдержал пытки и издевательства, не признаваясь в чем-либо. Это продолжалось в течение года, но Абакумов так и не сдался.

Скоро после этого умер Сталин. Через несколько месяцев был арестован и покровитель Абакумова, Берия. Теперь новые власти начали уничтожать тех, кто был предан прежним хозяевам.

Абакумов, оставшийся верным Берии (к тому времени уже расстрелянному), был осужден по сфабрикованному «Ленинградскому делу».

Его обвинили в фальсификациях против «честных коммунистов» — в том, чем он успешно занимался всю свою карьеру с одобрения высшей власти. В декабре 1954 года Виктора Абакумова расстреляли.