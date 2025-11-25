Одна из самых красивых женщин мира отказалась от своего титула со скандалом

Участница из Кот-д'Ивуар, занявшее пятое место на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025», отказалась от титула «Мисс Африка и Океания». Об этом пишет People.

По словам Оливии Ясе, она не будет сотрудничать с комитетом международного конкурса красоты, поскольку хочет остаться верной своим ценностям. Среди них она назвала уважение и предоставление всем людям равных возможностей. Девушка заявила, что только так сможет полностью раскрыть свой потенциал.

Свой титул одна из пяти самых красивых женщин мира считает некоторым преуменьшением. Ясе объяснила, что без него сможет полностью посвятить себя защите своих принципов, которые ведут ее к совершенству.

«Мисс Кот-д'Ивуар» назвала своим величайшим желанием — служить примером для девочек. «Я призываю их расширять границы возможного, уверенно входить туда, где, как им кажется, им не место, и с гордостью принимать свою идентичность», — написала она.

Ясе также обратилась к людям африканского происхождения и призвала их не бояться проявлять себя.

«Никогда не позволяйте никому определять, кто мы есть, или ограничивать наш потенциал. Наше присутствие важно, и наши голоса должны быть услышаны», — добавила она.

Организаторы национального конкурса красоты Кот-д’Ивуара подтвердили информацию о решении Ясе. Они заявили, что девушка публично вернет ленту «Мисс Африка и Океания» международному комитету.

Это не единственный скандал, которым конкурс «Мисс Вселенная» ознаменовался в 2025 году. За три дня до финала ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри конкурса, обвинил организаторов конкурса в подтасовках.

За две недели до последнего этапа в скандал попала будущая победительница — Фатима Бош из Мексики. Ее назвал дурой вице-президент тайского отделения «Мисс Вселенная» Нават Итсарагрисил.