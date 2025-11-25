Почему мужчины перестали носить шляпы

Столетиями шляпы занимали важную роль в мужском гардеробе, выполняя утилитарные, декоративные и даже символические функции. Чуть более века назад встретить на улице европейского города мужчину без головного убора было практически невозможно. Причем касалось это не только высших и средних слоев общества, но и нищих бродяг, у которых нередко не было даже обуви. Но потом все эти шляпы, кепи, панамы и стетсоны куда-то делись и на улицах городов теперь обходятся без них. С чем связана утрата интереса к головным уборам, после многих веков их полного триумфа?

В прошлом головной убор часто рассказывал о социальном статусе своего владельца, а иногда и прямо о его роде занятий. Чиновники и военные носили треуголки, студенты и мелкие служащие фуражки, буржуа — шляпы, котелки и цилиндры, а простые рабочие и уличные торговцы — кепи и картузы.

До конца 19 века, а кое-где и позже, дорогой головной убор был показателем статуса владельца, выделяя его среди прочих. Были шляпа и цилиндр также и частью джентльменского дресс-кода, который соблюдали безоговорочно. Без шляпы мужчину могли не впустить в ресторан или клуб, а на улице человек с непокрытой головой привлекал внимание полиции и просто прохожих.

Шляпу полагалось снимать в помещении в присутствии дам, старших по чину, во время церковных служб и еще в некоторых особых случаях. Джентльмен, забывший снять во время беседы с женщиной головной убор мог быть признан невежей или даже грубияном. От этого незначительного на взгляд современного человека проступка могла зависеть чья-то репутация.

Но при этом все эти головные уборы несли практическую нагрузку, выручая хозяев во время непогоды, защищая от грязи и сажи, а в Средние века и от помоев, которые лились на улицу с верхних этажей городской застройки. В летнюю пору широкополые шляпы и кепки могли еще и заменить солнцезащитные очки, которые до начала 20 века были не в почете.

Фотографии массовых мероприятий, сделанные в начале 20 века, наглядно демонстрируют, что в толпе нельзя было увидеть ни одного представителя сильного пола, даже мальчика, без головного убора. Да что там начало века — в 1960-х годах подавляющее большинство мужчин появлялись в обществе только в шляпах. Но почему во второй половине 20 века шляпы внезапно вышли из моды? Причин для этого было несколько.

Рост популярности автомобилей

Шляпы теряли свою актуальность по мере того, как автомобили переставали быть предметами роскоши и превращались в средства передвижения. В 1910–1920 годах для джентльменов, не желающих расставаться с цилиндрами, выпускали машины с высокими крышами. Но потом инженеры озаботились комфортом автомобилистов и пассажиров, начав разрабатывать двери со стеклами и обогреватели. Это привело к тому, что в салонах авто стало комфортно и без головных уборов.

Шляпы начали терять свое практическое назначение и защищать от сквозняков, дождя, снега и холода. Начиная с 1950-х количество автомобилей в мире каждые 10 лет начало удваиваться. Мобильность людей возросла и желающих возить с собой в авто шляпу, чтобы надевать ее при выходе, а затем снова снимать, стало очень мало.

Солнцезащитные очки

Шляпы выполняли роль защиты глаз от ультрафиолета, пока в 1929 году компания Foster Grant не начала массовый выпуск солнцезащитных очков. Примерно в это же время бренд Polaroid представил первые стекла с поляризационными линзами и качественной УФ-защитой.

Первыми активными пользователями солнцезащитных очков стали звезды кино и эстрады, а за ними начали использовать модное новшество и все остальные. Очки стали неотъемлемой частью имиджа мужчины 50-60-х годов, а со шляпами они сочетались неважно. Поэтому от головных уборов начали постепенно отказываться

Изменение образа жизни

К середине 20 столетия индустриализация сделала огромный шаг вперед и то, что когда-то было нормой, стало неактуальным. Больше не нужно было находиться часами в седле, перемещаясь из пункта А в пункт Б, работать мотыгой в поле под палящими солнечными лучами и дождем, выслеживать в засаде дичь, чтобы пообедать и выполнять множество других прозаических вещей.

Автомобили, трактора, супермаркеты и предприятия сферы услуг сделали жизнь проще и комфортнее. Поэтому шляпа перестала быть жизненно важной частью гардероба человека, избалованного достижениями цивилизации.

Равенство

В 20 столетии пропала необходимость указывать своим внешним видом на принадлежность к какому-то классу или сословию и это тоже повлияло на популярность головных уборов. Ушла в прошлое мода на церемонные поклоны со снятием шляпы при встрече и выражение почитания старших по статусу по принципу «барин идет — шапки долой». Одежда простых людей все больше становилась похожа на одежду представителей высших слоев общества и отличалась она только по качеству материала.

Историки считают, что если какой-то предмет утратил свое практическое значение и превратился в декоративный элемент, то срок его службы ограничивается одним-двумя поколениями. А если предмет еще и причиняет неудобства, как шляпа, которую нужно было таскать за собой и умудряться не забывать в гостях и транспорте, то все происходило еще быстрее.