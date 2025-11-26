Зачем 5000 лет назад люди разводили волков

Ученые сделали неожиданное открытие, обнаружив кости волков, которым 3000–5000 лет, на изолированном острове в Балтийском море, куда эти животные могли попасть только с помощью человека. Исследование, проведенное учеными из Стокгольмского университета, опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Останки волков были найдены в пещере Стора-Фёрвар на шведском острове Стора-Карлсё, который использовался охотниками и рыболовами в эпоху неолита и бронзы. Остров площадью всего 2,5 квадратных километра не имел местных наземных млекопитающих. Это означает, что все животные, включая волков, вероятно, были привезены людьми.

Геномный анализ показал, что найденные останки принадлежали волкам, а не собакам, скрещивания с последними тоже не было. Изотопный анализ костей обнаружил, что волки питались морским белком — тюленями и рыбой, что соответствовало рациону людей на острове. То есть хищников кормили люди.

Кроме того, островные волки были меньше материковых, а один из образцов показал низкое генетическое разнообразие, что часто бывает при изоляции или контролируемом разведении.

Забота о диком хищнике

Это открытие ставит под сомнение традиционные представления о взаимодействии людей и волков и процессе одомашнивания собак. Хотя неясно, были ли эти волки приручены или содержались в неволе, их присутствие на изолированном острове указывает на долгосрочное и целенаправленное сосущестование.

У одного из волков, датируемого бронзовым веком, была обнаружена патология кости конечности, ограничивающая его подвижность. Это позволяет предположить, что о нем заботились, и он выжил в условиях, где ему не приходилось охотиться.

Использование остеологической и генетической информации дало уникальные результаты, которые открывают новые перспективы для понимания взаимодействия человека и животных в каменном и бронзовом веках.

«Это исследование показывает, что взаимодействие людей и волков в доисторические времена было гораздо более сложным и многогранным, чем считалось ранее», — сказал Ян Стора, профессор остеоархеологии Стокгольмского университета.

Эти сложные формы взаимодействия, которые не приводили к образованию современных собак, могут пролить свет на раннюю фазу одомашнивания.