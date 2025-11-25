Мужчина отсидел семь лет за ограбление банка и снова пришел его грабить

В США арестовали мужчину, который отсидел семь лет за ограбление банка в Техасе и решил повторить свое преступление. Об этом пишет New York Post.

В четверг, 20 ноября, 43-летний Кристофер Маккей ворвался в отделение банка Wells Fargo в городе Форт-Уэрт и потребовал выдать ему деньги, угрожая сотрудникам пистолетом. Как сообщает издание, ограбление пошло не по плану, и вскоре преступник убежал ни с чем.

Маккея задержали в тот же день. Вскоре выяснилось, что девять лет назад он уже грабил то же отделение банка, за что был приговорен к семи годам тюрьмы. Кроме того, оказалось, что еще до второго неудачного ограбления, власти выдали ордер на арест Маккея в связи с похожим преступлением.

