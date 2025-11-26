Народные приметы на 27 ноября: что нельзя делать в этот день

27 ноября хорошим делом считалось собраться вместе за работой или рукоделием, поделиться планами на будущее и обсудить Рождество.

Прапрабабушки говорили, что в этот день нужно прикормить домового, чтобы он не пакостил. Его следует угостить чем-нибудь вкусным.

Наши предки также верили, что если 27 ноября пойдет снег – зима будет белой, а лето – дождливым. А если днем подует сильный ветер – грядущий год не окажется урожайным.

Кроме того, в такой период устраивали щедрое застолье, чтобы следующий год выдался сытым и счастливым.

Но были и такие вещи, которых нужно сторониться. Так, нельзя ссориться с близкими и обманывать – негатив может вернуться в двойном размере.

Дедушки говорили, что все начатые дела обязательно следует завершить, иначе дальше они не заладятся.

Нельзя сквернословить, иначе можно заболеть.

Кроме того, хозяйки в этот день не оставляли в раковине или на столе грязную посуду, чтобы не навлечь на семью нищету.

27 ноября нельзя садиться на угол стола, иначе можно остаться вовек одиноким.