Юную полицейскую отстранили от службы за откровенные видео в сети

Полиция Буэнос-Айреса (Аргентина) временно отстранила от службы свою сотрудницу, которая опубликовала видеозаписи интимного содержания. 20-летняя Николь Габриэла Верон на камеру позировала перед зеркалом с наручниками и в обтягивающем боди, стилизованном под униформу.

Как сообщили местные СМИ, в другом видео полицейская в откровенном наряде играла в бильярд с девушкой и предлагала зрителям оставлять вопросы в комментариях. Все видеозаписи были сделаны в тот период, когда Николь Верон находилась на больничном. В полицейском управлении заявили, что подобное поведение наносит ущерб репутации правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Индии со скандалом уволили школьного учителя, который домогался к ученицам.

Американская школьная учительница из Миссури отправилась в тюрьму на 10 лет за совращение подростков.