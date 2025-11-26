Юную полицейскую отстранили от службы за откровенные видео в сети

В Аргентине отстранили от службы 20-летнюю полицейскую за публикацию откровенных видео
Полиция Буэнос-Айреса (Аргентина) временно отстранила от службы свою сотрудницу, которая опубликовала видеозаписи интимного содержания. 20-летняя Николь Габриэла Верон на камеру позировала перед зеркалом с наручниками и в обтягивающем боди, стилизованном под униформу.
Как сообщили местные СМИ, в другом видео полицейская в откровенном наряде играла в бильярд с девушкой и предлагала зрителям оставлять вопросы в комментариях. Все видеозаписи были сделаны в тот период, когда Николь Верон находилась на больничном. В полицейском управлении заявили, что подобное поведение наносит ущерб репутации правоохранительных органов.
