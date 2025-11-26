С небес на землю: как вертолет упал прямо на трамвай

В 1980 году советский вертолет Ка-27 в буквальном смысле свалился на головы жителям Казани. Он упал прямо посреди улицы, придавив собой трамвай, и лишь по счастливой случайности никто не погиб. Виной же всему была не вражеская ракета, а самая обычная безалаберность. О том, как вертолет чуть было не сел на казанский трамвай, — в материале «Газеты.Ru».

Что это за машина?

Ка-27 — это корабельный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок, а также для морской разведки. Отличает его не мощное вооружение, а большой набор инструментов: погружной эхолокатор на тросе, магнитометр для обнаружения массивов стали под водой, радар для поиска надводных целей и система сброса гидроакустических буев — по сути, микрофонов с поплавком, которые передают по радио звуки из воды на вертолет.

Визуально Ка-27 бросался в глаза благодаря фирменной камовской соосной схеме размещения винтов — один над другим, без хвостового стабилизатора. У этой схемы есть плюсы и минусы, и один из главных положительных моментов — малая длина фюзеляжа, из-за которой советский флот и избрал вертолеты Камова для себя.

В боевых условиях такие вертолеты должны патрулировать воды на удалении от корабля-носителя. У корабельных гидроакустических станций есть множество ограничений: например, они плохо работают при быстром движении из-за шума воды, не слишком точны на больших дистанциях и имеют сравнительно небольшой радиус, в котором устанавливают надежный контакт с подводной лодкой. Вертолеты же летают на дистанции в многие десятки километров от носителя, засеивают море погружными независимыми «ушами» и при необходимости сбрасывают на вражескую субмарину торпеду.

На 1980 год Ка-27 считался новейшим вертолетом, только что созданным на замену устаревшего Ка-25 и еще не принятым на вооружение. Тем не менее на заводе в городе Кумертау в Башкирии шло мелкосерийное производство, а с завода машины своим ходом направлялись в Североморск, чтобы прибыть в состав 830-го ОКПЛВП (вертолетного полка).

Жесткая посадка

26 ноября 1980 года на заводском аэродроме в Кумертау были подготовлены к вылету три очередных новых Ка-27. Первой перевалочной площадкой должен был стать вертодром Казанского вертолетного завода. Предполагалось пролететь около 550 км. После заводских испытаний в баках двух вертолетов оставалось немного топлива. Дозаправили перед вылетом лишь головную машину.

Группа Ка-27 летела клином: ведущий вертолет в центре и два ведомых по краям. Опробование двигателей не выявило неполадок.

Чтобы не наваливаться на хвост впереди летящей машины, двум другим приходилось постоянно менять положение регулятора общего шага. Это рукоятка, по сути играющая роль «газа» в вертолетах, от которой зависит, насколько сильно винт тянет машину. Из-за дерганого режима полета топливо вырабатывалось интенсивнее обычного.

При подлете к Казани у одного из ведомых вертолетов сработала сигнализация аварийного остатка топлива. Этим Ка-27 управлял майор Ольховик. Есть несколько версий произошедшего дальше. По одной из них, с разрешения командира группы пилот запросил экстренную посадку в аэропорту «Казань-2». Получив отказ, он был вынужден продолжить полет, хотя это грозило катастрофой. Согласно другой версии, изложенной в журнале «Мир авиации» за 2004 год, ведущий группы не требовал посадки на аэродром «Казань-2». Возможно, командир решил дотянуть до заводского аэродрома, до которого оставалось несколько километров.

Из-за полной выработки топлива оба двигателя на вертолете майора Ольховика остановились. Благо после отключения двигателей вертолеты не падают камнем вниз. Их винты продолжают вращаться по инерции, что позволяет умелому летчику совершить жесткое приземление, иногда неотличимое от падения — это называют посадкой на авторотации.

Машина майора Ольховика спустилась с высоты 200 метров на пересечении улиц Декабристов и Восстания в Московском районе Казани. При падении Ка-27 оборвал контактные кабели и коммуникационные провода электросетей и телефонной станции, а также столкнулся со следовавшим в депо трамваем, в салоне которого находился только машинист. Судя по видимым повреждениям крыши трамвая, столкновение произошло при падении, так что еще чуть-чуть — и вертолет бы на него сел.

Аналогичные проблемы тем временем испытал пилот Малинко на втором ведомом вертолете: у него тоже внезапно закончилось топливо. Он пролетел еще два городских квартала и приземлился на стадионе в парке Урицкого. Головной Ка-27 долетел до заводского аэродрома. При этом уже на рулении у него остановились двигатели. По счастливой случайности никто не погиб.

На место катастрофы сразу же прибежали милиционеры из расположенного неподалеку отделения. Было выставлено оцепление, хотя на площади Восстания все равно собралась толпа зевак. Работники аварийных служб приступили к устранению последствий ЧП.

Поврежденный вертолет разобрали и увезли на Казанский завод.

«Мне было шесть лет, и мы жили на улице Волгоградской. Очень хорошо помню это. Мой брат еще притащил какую-то деталь от вертолета домой. Помню, что все обсуждали это шепотом», — рассказывала «АиФ Казань» горожанка Аида Горбунова.

Следствие установило несколько причин крушения: недисциплинированность и безответственность старшего группы, низкая организация подготовки к перелету со стороны инженерно-технических служб, безынициативность ведомых в аварийной обстановке, недостатки по расходу топлива во временной инструкции, отсутствие перегоночного варианта с дополнительными топливными баками. Ввиду отсутствия жертв серьезных наказаний для сотрудников завода в Кумертау и пилотов не последовало.

Разумеется, как и всегда, никакого освещения этого случая во всесоюзных газетах и по телевизору не было.