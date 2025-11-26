Драма «северного Леонардо»: история жизни Альбрехта Дюрера

Крупнейший художник немецкого Возрождения Альбрехт Дюрер (1471-1528) родился в семье выходца из Венгрии. Отец свою венгерскую фамилию Айтоши (от слова "дверь") буквально перевёл на немецкий как Тюрер, со временем она стала писаться Дюрер.

© А. Дюрер "Христос, снятый с креста"

Некоторое время семья снимала часть дома у юриста и дипломата Иоганна Пиркгеймера. С его сыном Виллибальдом, одним из самых просвещенных людей того времени, Альбрехт дружил всю жизнь, поэтому и вошёл в круг гуманистов Нюрнберга.

В детстве Дюрер посещал латинскую школу. Поначалу отец привлекал сына к работе в ювелирной мастерской. Однако сын пожелал учиться живописи, и отец уступил его просьбам. Учёба по традиции завершилась странствиями (1490-1494). В Эльзасе и Швейцарии молодой подмастерье перенимал опыт мастеров гравюры по дереву и меди. А в Страсбурге Дюрер создал свой "Автопортрет с чертополохом", который, возможно, предназначался в подарок невесте, поскольку по возвращении Дюрер женился. Однако семейная жизнь сложилась неудачно. Брак был бездетным.

Через два месяца после свадьбы Дюрер отправился в Италию. Его пейзажные зарисовки, ставшие первыми в изобразительном искусстве Западной Европы акварелями в этом жанре.

Вернувшись домой (1495), Дюрер завел собственную мастерскую и в течение последующих десяти лет создал значительную часть своих гравюр. Издание "Апокалипсиса" (1498), для которого Дюрер выполнил 15 ксилографий, принесло ему европейскую известность. А в книге "Страсти св. Бригитты" (1500) было уже 30 гравюр Дюрера.

На исходе XV века художник создал несколько живописных портретов, в том числе - саксонского курфюрста Фридриха III Мудрого. Вслед за Фридрихом иметь свои изображения пожелали и нюрнбергские патриции.

После смерти отца (1502) Альбрехт взял на себя заботы о матери и двух младших братьях. Спасаясь от эпидемии чумы, он уехал в Италию (1505),

Знакомство с венецианской школой - полотнами Тициана, Джорджоне, Веккио и особенно Беллини - оказало сильное влияние на Дюрера. Он написал несколько прекрасных работ, которые заставили тех, кто считал его лишь успешным гравером, признать, что он настоящий живописец. Совет Венеции даже предлагал Дюреру 200 дукатов годового содержания, чтобы он задержался.

Венецию Дюрер покинул (1507) неохотно, поскольку в одном из писем заметил: "Здесь я - господин, в то время как дома - всего лишь паразит". Возможно, так он обозначил разницу в отношении к художнику в Италии и на родине. Но не исключено, что здесь нашли отражение его семейные неурядицы.

По возвращении из Италии Дюрер сосредоточился на граверных работах, ведь основной его доход поступал от продажи гравюр. Реализацией занимались мать и жена художника. Вознаграждение за живописное произведение подчас едва покрывало стоимость красок.

С 1512 года покровительство над художником взял император Максимилиан I. По его заказу Дюрер вместе с учениками работал над "Триумфальной аркой" - монументальной ксилографией, составленной из оттисков с 192 досок. Правда, император вовремя не смог расплатиться с Дюрером и предложил художнику освобождение от городских налогов, однако Совет Нюрнберга не согласился.

Зато Максимилиан подписал грамоту, защищавшую гравюры Дюрера от копирования. Кроме того, император назначил ему (1515) пожизненную пенсию в размере 100 гульденов в год из сумм, вносимых городом в императорскую казну. Со смертью Максимилиана Совет Нюрнберга решил не продолжать выплату без указания нового императора. И художник отправился в Нидерланды (1520), чтобы встретиться с Карлом V на его коронации. Там право Дюрера на пенсию было подтверждено.

Кстати, магистрат Антверпена, надеясь удержать художника, предлагал ему годовое содержание в размере 300 гульденов, дом в подарок и, кроме того, уплату всех его налогов. Дюрер отказался.

Вторая половина жизни Дюрера была исключительно насыщенной. Примкнув к кружку нюрнбергских реформаторов, Дюрер поддерживал отношения с ближайшим сподвижником Лютера - Меланхтоном. А Лютеру он послал свои гравюры и надеялся сделать его портрет, однако их встреча не состоялась. Когда распространился ложный слух о заточении Лютера (1521) и даже его кончине, Дюрер записал в дневнике: "О Боже, если Лютер мертв, кто отныне будет так ясно излагать нам святое евангелие?".

Творческое наследие Дюрера поражает разнообразием. Сохранилось около тысячи его рисунков - пейзажи, портреты, зарисовки людей, животных и растений. Его графика по объёму и значению уникальна. Дюрер создал 374 ксилогравюры и 83 гравюры на меди. Многие из них считаются шедеврами. Дюрер выполнил три гравюры на дереве с изображением карт южного и северного полушарий звёздного неба и восточного полушария Земли. Эти произведения искусства являются одновременно памятниками науки.

Дюрер заслужил широкую известность как математик, изучавший теорию перспективы и построения геометрических фигур. Он написал несколько трактатов - "Руководство к измерению циркулем и линейкой" (1525), "Руководство по укреплению городов, замков и крепостей" (1527), "Четыре книги о пропорциях человеческого тела" (1528). Это были фрагменты задуманной им энциклопедии искусства.

А ещё Дюрер занимался, архитектурой, скульптурой, музыкой, писал стихи. Рафаэль, которому Дюрер подарил свой портрет, считал: если бы Дюрер учился у антиков, он превзошёл бы всех.

Современными исследователями Дюрер признан настоящим универсальным человеком, "северным Леонардо да Винчи".