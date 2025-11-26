Биолог 13 лет искал пахнущий тухлым мясом цветок, нашел и разрыдался

Индонезийский биолог нашел редчайшую раффлезию после 13 лет поисков и разрыдался от радости. Об этом сообщает Mothership.

Септиан Андрики вместе с коллегами наткнулся на редкий цветок во время экспедиции в джунглях Суматры. Растение известно тем, что выделяет вещества, пахнущие тухлым мясом, чтобы привлечь мух-опылителей. Биолог более десятилетия надеялся увидеть раффлезию в дикой природе. В ноябре ему наконец удалось найти растение после нескольких дней путешествия по джунглям.

Как рассказал Крис Торогуд из Оксфордского университета, который также участвовал в экспедиции, им удалось не только найти цветок, но и наблюдать за его цветением в дикой природе. Это можно считать невероятной удачей, так как бутон раффлезии развивается около девяти месяцев, а период цветения продолжается всего несколько дней.

Раффлезии являются цветками-паразитами и полностью зависят от растущих вокруг растений. Как пишет Mothership, в последнее время найти их стало намного сложнее из-за влияния человека на окружающую среду. Торогуд пояснил, что и без этого раффлезии очень редко попадаются исследователям в дикой природе, и «тигры видят их чаще, чем люди».

