«Космонавт Паленке»: неразгаданная тайна Пакала Великого

В 1952 году, в Мексике, среди руин древнего города майя Паленке, была обнаружена гробница с останками мужчины, череп которого закрывала удивительная маска, сложенная из множества кусочков нефрита. Надписи на стенах погребальной камеры говорили о том, что тело принадлежит правителю К’иньича Джанааба Пакалю или, как мы его сейчас называем, Пакалу Великому.

© bigpicture.ru

Гробница, возрастом 1300 лет, найденная в Храме Надписей, раскрыла тайну погребения самого могущественного правителя майя, не имевшего конкурентов в обеих Америках. Но при этом она стала источником множества удивительных загадок. Главный вопрос, на который с середины XX столетия не могут найти ответ ученые — что означает «космонавт Паленке», изображенный на массивной крышке захоронения.

В 1968 году, писатель и режиссер Эрих фон Дэникен, большой поклонник теорий палеоконтактов, заметил, что человек на барельефе очень похож на космонавта в момент старта космического корабля. Поза, в которой древний художник запечатлел хозяина саркофага, и на самом деле является оптимальной при стартовых перегрузках. Голова «космонавта» закрыта чем-то наподобие шлема, руки его лежат на панели, похожей на пульт управления, а тело опутано линиями, напоминающими провода и шланги.

© bigpicture.ru

Кроме этого легко можно заметить, что своим внешним видом и немногочисленной одеждой этот человек не похож на других майя, во множестве изображенных на стенах Храма Надписей. Вызывает интерес и то, что сидит «космонавт Паленке» на сложном кресле из множества деталей, а за его спиной изображено некое устройство, из которого вырываются языки пламени.

Изначально археологи предположили, что барельеф на гробнице изображает бога, но когда сопоставили погребальную маску, найденную в склепе и изображение, то убедились, что это один и тот же человек. Общая черта маски и человека-космонавта — это нос, который начинается гораздо выше надбровных дуг. Больше такой тип лица нигде не встречается — остальные изображения людей имеют большой, но правильно сформированный нос. Получается, что «космонавтом Паленке» является сам Пакал Великий, окутанный загадками древний правитель могучего государства.

«Это не образ бога. Посмотрев на некоторые изображения и предметы, можно предположить с большой долей вероятности, что это Пакал Великий. Сейчас мы почти уже уверены в этом».

Так сказал о барельефе один из главных исследователей захоронения, археолог Арнольдо Гонсалес.

История этого монарха Пакала необычна, прежде всего, тем, что он находился при власти… 68 лет. Ученые отлично изучили календарь майя и уверены в том, что правильно расшифровали исторические записи. В VII веке, в котором жил Пакал, это почти в два раза превышало среднюю продолжительность жизни человека. Также удивило ученых и то, что, судя по останкам, правитель имел огромный для майя рост — 173 см.

На престоле Пакал оказался в не самое лучшее для государства Паленке время. Город был частично разрушен в результате войны с Каан — еще одним городом-государством, а предыдущий правитель погиб при резне, устроенной врагами в столице. Царство находилось в глубоком упадке — величественные здания почти все оказались разрушены, сокровищницы разграблены победителями, а от подданных осталась едва ли треть.

Кроме этого впереди маячил призрак голода, так как запасов практически не было, а поля маиса кааняне при уходе сожгли. Точно неизвестно — были ли боги милостивы к побежденным или совсем еще юный король, которому помогала такая же неискушенная в правлении мать, показал свои неординарные таланты, но государство Паленке выжило и начало развиваться и крепнуть.

Совершенно очевидно, что соседний город майя Каан не мог стерпеть подобного ренессанса и снова собрал армию, чтобы окончательно уничтожить Паленке и юного, но амбициозного Пакала. Шпионы молодого короля, имевшие доступ в лагерь врага, своевременно предупредили о нападении и Пакал Великий решил ударить первым. Его войску, значительно уступавшему врагу по числу воинов, помог эффект внезапности. Нападение на армию Каана, стоящую лагерем и только готовившуюся к штурму города, принесло уверенную победу.

Пакалу досталось не только множество рабов и оружия, но и сами правители Каана. Не слишком долго думая, король приказывает принести их всех, месте с военачальниками в жертву богам кукурузы, молний и змей, что немедленно было исполнено. Это была далеко не последняя война за время длительного царствования Пакала, но соседи из Каана его больше не беспокоили.

При Пакале Великом город-государство Паленке достигло невероятного могущества, увеличилось в размерах и обзавелось множеством грандиозных культовых построек, часть которых сохранилась до наших дней. Летописи майя гласят, что Пакал Великий умер в невероятном для индейцев тех времен возрасте 80 лет, что стало очередным доказательством его божественного происхождения.

© bigpicture.ru

Ученым еще только предстоит разгадка изображения с «космонавтом Паленке» — пока мы имеем сухие описания побед правителя, оставленные современником, странные изображения и множество гипотез. Нефритовую маску и другие предметы из захоронения Пакала Великого сегодня можно увидеть в великолепной реконструкции гробницы, в Национальном музее антропологии в Мехико.