27 ноября: почему на Филиппов день надо прятать иглы

В этот день православная церковь чтит апостола Филиппа. В народном календаре это Филиппов день, или Куделица.

Куделица произошло от слова "кудель", или шерсть для прядения. В этот день принято делать подношения домовому: ему оставляли хлеб и молоко. В этот день пели песни, пряли и ткали. Считалось, что такое занятие принесет массу пользы: одежда из таких тканей защитит от болезней и хворей на всю зиму. Готовое полотно дарили младенцам, а на свадьбе - невесте, закладывали в фундамент нового дома, вешали на деревья и у родников. В ряде селений в этот день делали куклу, которая называлась Филипповка. Верили, что она принесет счастье в дом.

С этого дня начинались "волчьи свадьбы", поэтому в лес не ходили, а дом оберегали с удвоенной силой. Считалось, что голодные звери сейчас могут выходить к людям в охоте за припасами. Еще бытовало такое поверье, что в волка может обратиться ведьма или дьявол, что сулило сильными неприятностями.

Умывающаяся дома кошка сулит незамужней девушке скорую свадьбу. Не считали в этот день деньги, не давали и не брали в долг, все это могло привести к финансовым проблемам.

Запрещалось в этот день хранить иглы на виду, потому что на семью посыпятся беды.

Если выдался ясный и солнечный день - летом урожая не будет. Снега много выпало - летом надо ждать проливные дожди. Небо хмурое - май будет ненастным.

Дождь пошел - пшеница уродится. На реке или озере лед встал - рыбы будет много.