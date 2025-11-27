«Обитель теней»: тайны и легенды усыпальницы князей Паскевичей

Дворцово-парковый ансамбль в Гомеле. Одна из жемчужин Беларуси. Уникальное место, хранящее память о двух дворянских фамилиях Румянцевых и Паскевичей. Последняя, к слову, владела дворцом 83 года — с 1834-го по 1917-й. Сперва это была летняя резиденция семейства, но дворец, как и сам Гомель, так полюбились князьям, что иного места для жизни, а затем и последнего приюта искать не стали.

© Мир24

Вадим Барабанов заведующий отделом Гомельского дворцово-паркового ансамбля «Сперва отключим сигнализацию вот этой кнопкой, — поясняет Вадим Барабанов, заведующий отделом Гомельского дворцово-паркового ансамбля. — Осталось открыть врата вот этим массивным ключом».

Входим внутрь. Тяжелая дверь закрывается, уличный свет меркнет. Нащупываю ногой ступени, ведущие куда-то вниз. Два пролета, если верить собственным ощущениям. В подземелье кромешная темнота. Щелчок тумблером, и на длинном потолке одна за другой включаются люстры.

«Мы в сердце усыпальницы. Здесь захоронены восемь представителей семьи Паскевичей».

Длина усыпальницы — 32 метра. Строительство растянулось на 19 лет. Инициатором стал тогдашний глава рода Федор Иванович.

«Обратите внимание на стенд: тут изображены портреты упокоенных здесь. Это бабушка и дедушка Федора – представители шляхетских родов с территории Украины и Беларуси. А это его родители — фельдмаршал Иван Паскевич и Елизавета Алексеевна. Она, кстати, из рода Грибоедовых. А сам Иван был выдающимся полководцем, наместником Николая I на Кавказе и в Польше. Полный кавалер орденов Святого Георгия и Святого Владимира, — поясняет Вадим Барабанов. — Также последний приют здесь нашли две родные сестры Федора и девушка из рода Балашовых».

Об этой девушке известно лишь, что была она фрейлиной Ее Императорского Величества и ушла в мир иной в возрасте девятнадцати лет. Историки до сих пор спорят, как она выглядела, поэтому портрет Александры на стенде отсутствует.

«Есть предположительно ее изображение, но стопроцентной гарантии мы пока дать не можем».

«Не бойся, токмо веруй». «Не умерла девица, но спит». Надгробие Александры Балашовой поражает своей скорбной красотой. Звезды на полу указывают на количество прожитых лет. У подножия – Святое писание, выбитое в камне. Царские врата богато украшены мозаикой.

«Эта мозаика – из уникальнейших. Сделана по одному из рисунков братьев Васнецовых в мастерской Фроловых. Мы оставили здесь маленький участок неотреставрированным, чтобы показать, насколько масштабными были утраты».

Кстати, надгробие Балашовой – единственное сохранившееся в своем первоначальном виде. Напольные плиты остальных представителей рода Паскевичей — реплика. Оригиналы (их всего несколько) вмонтированы в стены. И этому есть объяснение.

«Дело в том, что бабушка и дедушка Федора Паскевича изначально были захоронены в их имении под Могилевом. А после того, как усыпальницу построили, останки перенесли сюда. И вот эти могильные плиты — с места их изначального погребения. Такая же история и с родителями Федора: их перезахоронили здесь, перенеся прах из Демблина (Польша)».

Однако не дает покоя одна нестыковка. Возвращаюсь к стенду с портретами и отмечаю: их девять, а захоронений – восемь. Как такое возможно?

«Да, все верно, — поясняет Вадим. — Здесь должна была находиться и супруга Федора — Ирина Ивановна Паскевич. Дело в том, что она скончалась уже после того, как советская власть национализировала гомельскую усадьбу. Дата смерти – 1925-й. Это был девяностый по счету год жизни женщины, и, согласно завещанию, ее должны были похоронить здесь, рядом с мужем. Но, к сожалению, этого не произошло: после 1917-го года здесь больше никого из представителей семьи не хоронили».

Над каждым захоронением когда-то располагались именные иконы с серебряными и золотыми окладами, но после революции 1917-го года образа были утрачены. Сейчас здесь копии. А вот система воздуховодов сохранилась.

«Когда-то сюда подавался воздух. Причем, теплый. Неподалеку находилось специальное помещение, где жгли уголь и дрова. Все это помогало избежать конденсата. Но, конечно, после реставрации старые технологии заменили современными».

К слову, за 136 лет существования усыпальницу дважды масштабно реставрировали – в 70-х годах 20-го века и уже в двухтысячных. Как менялось это место, можно увидеть на старых фото. Но неизменными остались оригинальный пол в бело-черную шашечку и своды стен с фрагментами керамики.

«Это обломки камней, которые опускались в стеклянную расплавленную массу. Благодаря такой технологии и выкладке материала создается впечатление, будто мы находимся в развалинах древней постройки».

Несмотря на сакральность места, в усыпальницу по определенным дням и предварительной записи водят экскурсии. Главное, как отмечают гиды, – вести себя подобающе и не тревожить почивших. А они в свою очередь не побеспокоят гостей.