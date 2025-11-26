Зачем для казни Берии изготовили особый крюк

Арест и скорая казнь Лаврентия Берии в декабре 1953 года стали одним из ключевых событий в политической истории СССР послесталинской эпохи. Однако не менее интересны некоторые нюансы технической стороны вопроса. В частности, речь о специально изготовленном металлическом кольце (или крюке), к которому привязали осужденного.

Арест и суд

Летом 1953 года Лаврентий Берия, занимавший пост первого заместителя председателя Совета Министров и курировавший силовые ведомства, был арестован группой военных во главе с маршалом Георгием Жуковым по инициативе Никиты Хрущева. Формальные обвинения включали шпионаж, ревизионизм, злоупотребление властью и «моральное разложение». Спецсудебное присутствие Верховного суда СССР приговорило его к высшей мере наказания — расстрелу.

Интересно, что приговор был приведен в исполнение не в тюрьме, а в бункере штаба Московского военного округа, где Берия содержался все время следствия. Это помещение не было приспособлено для подобных процедур, что потребовало специальной подготовки.

Подготовка к экзекуции

Согласно воспоминаниям коменданта штаба ПВО Михаила Хижняка, присутствовавшего при казни, ему было поручено доставить черный костюм для осужденного, а также приготовить брезент и веревку для упаковки и транспортировки тела. Для безопасности присутствующих (среди которых были генерал-полковник Павел Батицкий, назначенный палачом, прокурор Роман Руденко и генерал армии Кирилл Москаленко) в помещении был установлен деревянный щит, призванный предотвратить рикошет. Именно в этот щит, по разным свидетельствам, и было вбито металлическое кольцо или крюк.

Историк Борис Соколов, ссылаясь на свидетельства очевидцев, пишет, что прочное металлическое кольцо было изготовлено на заказ. Оно использовалось, чтобы надежно зафиксировать приговоренного во время исполнения приговора. Журналист Алексей Пиманов, в свою очередь, утверждает, что использовался не кольцо, а массивный крюк, выполнявший ту же функцию.

Символическое значение

Зачем понадобилась такая мера? Берия на протяжении многих лет ассоциировался с абсолютной властью и контролем над репрессивным аппаратом. Но даже после ареста его фигура вызывала почти мистический страх у бывших соратников. Распространенные в то время слухи о готовящемся им перевороте с использованием танков и авиации, которыми оправдывал свои действия Хрущев, лишь усиливали эту атмосферу. Впрочем, даже в этом случае установка специального крепления для человека, который уже был под стражей, выглядит скорее психологическим жестом. Это была демонстрация полного контроля над тем, кого боялись до последнего мгновения.