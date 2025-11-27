Как древний рэкет привел к возникновению государств

Долгое время после появления человека люди жили в бесписьменных, небольших и относительно равных сообществах. Ситуация начала меняться с наступлением голоцена: климатические, социальные и технологические преобразования привели к появлению первых государств примерно 5000 лет назад.Самое раннее известное государство возникло в Месопотамии (на территории нынешнего южного Ирака), затем появились Египет, Индская цивилизация, Китай и государства в Мезоамерике. Традиционная точка зрения связывала возникновение крупных государственных образований с появлением земледелия. Но между началом широкого распространения земледелия (около 9000 лет назад) и появлением первых государств прошло около 4000 лет, что ставит под сомнение прямую причинно-следственную связь.Одна гипотеза объясняет это усилением интенсивности земледелия: использование удобрений и ирригации давало излишки продукции, которые правящие элиты могли изымать и направлять на строительство и поддержание государства. Альтернативная идея, впервые сформулированная антропологом Джеймсом Скоттом, получает все больше доказательств, сообщает Сonversation.

Древний рэкет

В соответствии с ней государства возникали не просто там, где было земледелие — они почти всегда формировались в обществах, выращивавших злаки.

Злаки — пшеница, ячмень, рис, кукуруза — растут над землей, их не надо выкапывать, созревают в предсказуемое время и их легко хранить. Это делает зерновое хозяйство удобным для сбора налогов. Скотт полагал, что именно удобство изъятия зерна (он метафорически назвал это «рэкетом»), вынуждали людей выращивать больше зерна. А, в свою очередь, эти «налоги» шли на финансирование дальнейшей эксплуатации. По его версии такие «защитные вымогательства» по сути и были первыми государствами.Параллельно с этим возникла письменность — информационная система, используемая для учета налогов. Затем элиты применяли письменность для создания законов и институтов, поддерживавших иерархии.

Математическая модель

Авторы нового исследования проверили эти гипотезы, объединив данные сотен обществ со всего мира с глобальным древом языковых семей, моделирующим предковые связи между этими обществами. Применив математическую модель, они оценили, как вдоль ветвей этого дерева эволюционировали государства и предполагаемые факторы их формирования.Результаты, опубликованные в Nature, показывают: интенсивное земледелие с удобрениями и ирригацией было не только причиной, но и следствием формирования государств — его возникновение могло происходить после появления государства так же часто, как и до него.

Зерновое земледелие последовательно предсказывало последующее появление государств и введение налогов. Культуры, основанные на овощах, фруктах, корнеплодах и клубнях — то есть на продуктах, которые трудно централизованно хранить и облагать налогом — скорее исчезали при переходе к государственности.

Власть и информация

Выводы также подчеркивают более широкую связь между общественными системами и способами передачи информации. Много веков спустя изобретение печатного станка в средневековой Европе стало одним из ключевых факторов социальных преобразований: массовая грамотность облегчила распространение информации, что в свою очередь способствовало изменениям в политике и обществе.

Это помогает понять и современные опасения по поводу дестабилизации национальных государств: цифровые технологии и искусственный интеллект меняют способы создания, хранения и распространения информации; глобализация и криптовалюты ставят под угрозу налоговые системы; а сельское хозяйство испытывает давление из‑за изменения климата.

Эти проблемы могут казаться далекими от древних баталий за зерно, но многие из вызовов и выборов, с которыми сталкиваются государства сегодня, коррелируют с процессами, начавшимися еще тысячи лет назад.