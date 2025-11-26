Радиация — не главное: чем опасна ядерная бомба на самом деле

Угроза ядерной войны, казалось бы, осталась в Холодной войне, но ядерные арсеналы по-прежнему находятся на боевом дежурстве. При этом мало кто в полной мере осознает, что представляет собой ядерный взрыв — это не просто «очень большой взрыв». Это каскад нескольких поражающих факторов, каждый из которых по-своему уничтожает все живое.

Ударная волна

Первый и самый очевидный убийца — ударная волна. Она представляет собой фронт сжатого воздуха, движущийся быстрее скорости звука. Эта невидимая стена на своем пути превращает в пыль бетонные здания, ломает стальные конструкции и поднимает в воздух миллионы осколков стекла и обломков.

Но физика ядерного взрыва коварна. После прохождения волны в эпицентре возникает разрежение — вакуум, который с чудовищной силой затягивает все выброшенные обломки обратно. Таким образом, зона поражения подвергается двойному удару: сначала от взрыва, а затем — от летящих обратно с огромной скоростью обломков.

Световое излучение

В момент взрыва выделяется колоссальное количество энергии в форме света и тепла. Температура в эпицентре ненадолго достигает значений, сравнимых с температурой поверхности Солнца. Этого мгновения достаточно, чтобы вызвать спонтанные возгорания на расстоянии многих километров, испарить воду в водоемах и превратить людей и животных в обугленные тени на асфальте.

Даже те, кто находится на безопасном расстоянии от ударной волны, не защищены от ослепляющей вспышки и тяжелейших ожогов кожи.

Проникающая радиация

Вместе со световым излучением возникает проникающая радиация. Это — потоки гамма-лучевых компонентов, способных ионизировать любое вещество, в том числе живую плоть. Попадая в клетки тканей человеческого тела, они негативно действуют на атомы, из которых те состоят. Это приводит к быстрой гибели и дальнейшей нежизнеспособности целых органов и систем, что влечет за собой мучительную смерть. Но даже если человек находится на достаточно удаленном расстоянии от эпицентра взрыва и проникающей радиации, он все равно окажется в месте, где распространится ядерное загрязнение.

В книге К. Зигбана, «Альфа, бета и гамма-спектроскопия. Методы ядерной спектрометрии», говорится, что в некоторых боезарядах может использоваться наведенная радиоактивность. То есть, после удара ядерной бомбы в грунте специально образуются вещества, способные излучать радиацию. Но главную опасность для людей и животных, оказавшихся весьма далеко от эпицентра такого взрыва, является возникновение радиоактивных облаков, которые на значительное расстояние разносит ветер. В результате радиоактивные частицы затем выпадают с осадками, загрязняют землю, озера и реки. Ну, а далее вместе с дыханием и использованием растительных культур и воды, радиация проникает в живой организм и вызывает лучевую болезнь различной степени тяжести.

Электромагнитный импульс

При ядерном взрыве в результате вспышки светового излучения и ионизированной радиации в воздухе возникает сильнейшее переменное электромагнитное поле, называемое электромагнитным импульсом. И хотя считается, что такое явление не оказывает влияния на человека, в докладе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием «Новая эра ядерного сдерживания?» указывается, что у людей, даже находящихся далеко от эпицентра ядерного взрыва, из-за действия электромагнитного поля могут наблюдаться нарушения сенсомоторики, неадекватное поведение, галлюцинации и даже потеря трудоспособности.

Но самое страшное для людей, находящихся настолько далеко от удара ядерной бомбы, что их почти не затронет радиация, это именно итоговое действие электромагнитного импульса. Оно не просто повреждает электронную аппаратуру, электроприборы и линии электропередач, импульс уничтожает электронные системы зажигания двигателей внутреннего сгорания и навсегда прекращает их работу. При высотном ядерном взрыве гамма-кванты взаимодействуют с атмосферой и в зависимости от мощности боезаряда способны пройти сотни и даже тысячи километров.

То есть, теоретически, после обмена парой ядерных ударов, люди, спасшиеся в отдаленном уголке планеты, будут лишены электричества и у них перестанут функционировать электронные приборы и транспортные средства. Даже новая техника, хранящаяся на складах, еще не подключенные станки и не собранные машины тоже станут непригодными к использованию. Выжившие люди технологически окажутся отброшенными в Средневековье, будут вынуждены обитать в помещениях при свечах, ручным способом возделывать землю и шить себе одежду из шкур животных. Культурный и технический прогресс будет остановлен, вероятнее всего, навсегда.