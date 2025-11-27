Почему 27 ноября считают днем гитаристов и черепах

В России и во всем мире в четверг, 27 ноября, отмечают праздники, связанные с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День самозанятых в России, Международный день гитариста и День поддержки черепах.

© Vm.ru

День самозанятых в России

27 ноября после принятия закона о налоге на профессиональный доход в 2018 году в России отмечается День самозанятых. Все больше людей выбирает этот формат трудоустройства. Он позволяет легально работать на себя и получать государственную поддержку. Банки развивают дистанционные сервисы для самозанятых, помогая им продвигать свои продукты и услуги.

Международный день гитариста

Международный день гитариста отмечается 27 ноября. Гитара — один из самых популярных музыкальных инструментов. Она используется как в сольном исполнении, так и в аккомпанементе в различных жанрах — от классической музыки до джаза. Существует множество видов гитар: классическая, фламенко, испанская, электрическая и другие. Этот древний инструмент ведет свою историю начиная со второго тысячелетия до нашей эры.

День поддержки черепах

27 ноября отмечается День поддержки черепах, или День усыновления черепах, инициативу которого запустила американка Кристин Шоу через блог на сайте организации Found Animals. Этот праздник, впервые отмеченный в 2011 году, направлен на защиту черепах, которые нередко становятся жертвами недобросовестного обращения. Дело в том, что некоторые люди приобретают черепах в качестве домашних питомцев, а когда они вырастают, хозяева сдают их в приюты или выбрасывают.