Истории россиян, которые каждый день совершают невозможное

Трудно найти человека, который бы не мечтал спуститься под воду с аквалангом. Занятие это, конечно, не самое простое, требует определенной подготовки, знаний и просто физической силы. Но одно дело — разок нырнуть в Красном море в сопровождении инструктора и совсем другое — соревноваться в четырех сложных дисциплинах. Тут и абсолютно здоровому человеку будет нелегко, что уж говорить о людях с ампутациями, ДЦП и другими проблемами здоровья. «Лента.ру» побывала в Воронеже на соревнованиях по парадайвингу, где встретила людей с поистине безграничными возможностями и узнала их истории.

«Я понял, что не нужно глупить»

«В классе мастерства второе место занял Шамрай Анатолий», — объявляет главный судья Виктор Лазаревич Израйлит.

Участники соревнований и гости дружно аплодируют, а заслуженная медаль занимает место на груди дайвера. Всего в этот вечер у него их будет четыре, в разных дисциплинах. Достойный результат, но вряд ли уникальный, если бы не одно обстоятельство.

У Анатолия нет обеих ног и руки. Травматическая ампутация нижних конечностей в верхней трети бедра — и это уже не протезы, а коляска. Так что под водой он может грести одной лишь рукой.

Кажется, при такой травме удержаться на воде невозможно, а он еще и на скорость плывет. И побеждает! Фантастический человек! Уникальный! И таких уникальных в Воронеже на соревнования по парадайвингу собралось несколько десятков.

Ограничения самые разные. Ампутации различного уровня, тяжелые ранения, ДЦП, рассеянный склероз, слабовидящие…

Анатолию Шамраю 59 лет. Травму, повлекшую ампутацию трех конечностей из четырех он получил больше 30 лет назад на железной дороге. Восстановление было долгим и мучительным — депрессия, отчаяние, алкоголь, ненависть к себе, мысли о самоубийстве:

«Все было. Был случай, когда я взял и поехал в лес… Было пять утра. Природа стала просыпаться, и я понял, что не нужно глупить, а нужно принять и полюбить себя такого, каким ты есть, и тогда тебе станет жить проще и спокойнее».

Анатолию Шамраю удалось вернуть вкус к жизни, и дайвинг ему в этом очень помог.

Скажите, за все эти годы, прошедшие после травмы, вы когда-нибудь чувствовали себя счастливым?

— Не знаю, можно ли это назвать счастьем? В воде я получаю такое умиротворение! Окунулся и поплыл... И ни о чем уже не думаешь, просто плывешь, и тебе хорошо.

«Это как возвращение в стихию, из которой мы все вышли»

У Татьяны Приваловой атрофия зрительного нерва, она почти ничего не видит. Ее мир — набор разноцветных пятен. Татьяна — главный ветеран воронежского парадайвинга. В бассейн она пришла просто за компанию, боялась воды и даже просто плавать не особенно умела. И все же решила попробовать.

Было это 13 лет назад, но свое первое погружение Татьяна помнит в деталях до сих пор. После теории инструктор помог собрать снаряжение и все это надеть. Под водой учились дышать.

В обычной жизни мы дышим носом, а в акваланге нужно дышать только ртом, что сразу получается далеко не у всех. Татьяна сделала вдох, а воздуха нет. Началась паника. Инструктор потянул наверх — всплываем! И спокойно объяснил обычную ошибку начинающих:

«Не надо носом, ртом дыши».

Казалось бы, не лучший первый опыт, но вода не оттолкнула девушку. Через неделю она пришла снова и с тех пор занимается регулярно. Приходит в бассейн почти каждый вторник. Дайвинг стал для нее естественной потребностью:

«Наверное, это как возвращение в ту стихию, из которой мы все вышли. А лично для меня, это уверенность в себе, борьба с комплексами, страхами, своими несовершенствами. Долго не могла заставить себя снять и надеть маску под водой, потом придумала методику и у меня все получилось. И конечно, это общение с близкими мне по духу людьми».

С аквалангом Татьяна плавает не только в бассейне, но и на открытой воде, обязательно с партнером, чтобы под водой не потеряться. Ее мечта понырять в тропических морях, «увидеть их красоту». Она так и сказала: «Увидеть». Потом запнулась и пояснила — потрогать.

«Дайвинг дает огромное количество ощущений, которые незрячим людям особенно необходимы. Нужно просто выработать свою методику. Ведь ориентироваться на улице нам тоже непросто: люди, машины, ямки, канавки… Но всему этому можно научиться, все получится и все будет хорошо», — Татьяна Привалова, дайвер.

Николай Нестерович Парфенов привез команду из Брянска. Соревнования в Воронеже они стараются никогда не пропускать. Заранее поднакапливают денег и приезжают. В этом году в команде брянского Центра помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «Оптимист» есть несколько ветеранов СВО с ампутациями. Один из них Ваня Федоров.

На СВО он был тяжело ранен, контужен, потерял руку. На контакт идет очень неохотно. В глазах недоверие и настороженность. Говорит, что парадайвингом решил заниматься «на досуге, чтобы время занять». Возможно, он действительно так считает, вот только за победу в индивидуальных соревнованиях и в командной эстафете Ваня боролся изо всех сил и занял первое место. А когда ему вручали медали и диплом, пусть на время, но, похоже, он смог забыть и о войне, и о своем несчастье. Стоял с наградами, робко, совсем чуть-чуть, но улыбался, и глаза у него потеплели. Когда прощались, пообещал, что приедет еще.

Его товарищ по команде Роман Сенченков, наоборот, открыт, уверен в себе, у парня чувствуется сильный характер. Психологические последствия ранения — ампутация голени после минно-взрывной травмы — он уже преодолел. На протезе ходит практически не хромая. Роман рассказывает, что вода дает уверенность в себе, в ней проходят фантомные боли, которые часто беспокоят.

«У меня вся команда с военной травмой. Есть ребята с чеченской войны и уже три человека с СВО, ребята все герои», — рассказывает о своих подопечных Николай Парфенов.

Дайвинг -- это ведь не только погружение в воду, это еще и погружение в себя. Человек остается в тишине, слушает только воду, и им это нравится. В воде они не чувствуют себя инвалидами, плавают на равных со всеми.

Поддержать тульскую команду в Воронеж приехала из Донецка Юля. В сложном искусстве парадайвинга она делает пока только первые шаги. Но желание у нее есть.

Юлина личная история трагична. В 2015 году в рейсовый автобус, в котором она ехала по одной из центральных улиц Донецка, попал 120-миллиметровый украинский снаряд. Никаких военных объектов поблизости не было. Стреляли по гражданским кварталам. Стреляли, чтобы наказать «сепаров» за их желание говорить по-русски. 13 человек погибли на месте. Еще 20 были тяжело ранены. Юле осколками оторвало руку и ногу выше колена. В то время ей было 20 лет. Красивая девочка, обычный гражданский человек, даже не волонтер.

«Им нужен пинок сверху»

Соревнования и все позитивное движение, происходящее вокруг него, были бы невозможны без Виктора Лазаревича Израйлита. Уважение к нему всех причастных огромное и абсолютно заслуженное. Подводному плаванию 69-летний Виктор Лазаревич посвятил всю жизнь: заслуженный судья еще всесоюзной категории, неоднократный чемпион России, мастер спорта, лучший инструктор и лауреат Российской национальной премии «Подводный мир» (2010), водолаз 8-го разряда, директор Воронежского областного подводного клуба «200bar».

На днях Воронежскому подводному клубу исполнилось 28 лет, и половину из них в нем занимаются люди с ограниченными возможностями. Помимо успехов в реабилитации и адаптации инвалидов, у клуба есть и значительные спортивные достижения — его члены постоянно участвуют в соревнованиях по парадайвингу, в том числе выступали и на параолимпийских Играх в Сочи.

В Воронеже парадайверы соревновались в четырех стандартных, при этом достаточно сложных и интересных дисциплинах, адаптированных под людей с ограниченными возможностями.

Первое упражнение — полоса препятствий: участник ныряет на задержке дыхания, надевает скубу (самостоятельное устройство для дыхания под водой), проходит через кольца, надувает буй, снимает и надевает маску.

Второе упражнение — ночной дайвинг: маски закрываются непрозрачным экраном, и участники должны на время последовательно найти три груза, находящихся на расстоянии два, три и четыре метра.

Третье упражнение — подводный биатлон: нужно стрелять из подводного ружья в мишень. Попал — плывешь к финишу, не попал — до стенки и стреляешь снова.

И наконец, командная эстафета на скорость, по четыре участника от каждой команды.

В отдельный зачет выделены «колясочники», которые в силу своих особенностей не могут использовать при плавании ноги.

Что дают эти соревнования их участникам? — задаю вопрос Виктору Лазаревичу.

— В первую очередь это общение. Есть теперь такое модное слово — инклюзивность. Люди с физическими особенностями и без них тесно общаются между собой, знакомятся. Если нужно, помогают, и ни у кого не возникает вопроса — инвалид ты или нет.

А чем им помогает дайвинг?

— Это движение, это уверенность в себе, необходимость поддерживать физическую форму, а значит, самодисциплина, определенный режим нагрузок и здоровый образ жизни, график занятий, который нужно соблюдать, все это организует людей. Хочешь не хочешь, а собрался и приехал.

Кто у вас занимается?

— Больше всего людей с ДЦП и последствиями ДЦП, есть люди с травмами и заболеваниями позвоночника…

С началом СВО контингент изменился, приходят ребята с военными травмами?

— В этом году на соревнования приехала команда из Тулы, полностью укомплектованная участниками СВО. Есть такие и в брянской команде. Но у нас, в Воронеже, пока таких нет. Мы обращались в воронежский фонд «Защитники Отечества», предлагали заниматься с ветеранами СВО, получившими разные травмы и увечья, но пока от них никакой обратной связи не получили.

Я не прошу финансирования. Пришлите ребят. Пусть они придут и поплавают. У нас все настроено. Не присылают! Нужен небольшой пинок сверху. Если сверху пнут, то все сразу забегают…

Ребята с СВО чем-то отличаются от тех, с кем вы работали раньше?

— Как правило, это молодые здоровые ребята, у которых нет конечности. Инвалиды между собой говорят, что ампутанты — это совсем не инвалиды. У них же все остальное нормально работает, в отличие от людей с травмами шейного отдела позвоночника или с ДЦП.

А результаты они какие показывают?

— Они пока еще очень недолго занимаются по сравнению с теми, кто давно тренируется в нашем клубе. Результаты соответствующие. Но они постепенно растут из года в год. Я, когда подвожу итоги, это отчетливо вижу по протоколам соревнований.

На открытой воде занятия тоже проходят?

— Да, летом мы вывозим их на открытую воду у нас в Воронеже и в Анапу. Там дружественный нам клуб, который тоже работает с инвалидами. У них Центр на берегу моря, и там все хорошо обустроено.

Занятия бесплатные?

— Абсолютно. Клуб предоставляет необходимое снаряжение, платит за воду. Наши инструкторы занимаются с инвалидами, помогают на соревнованиях в качестве волонтеров. Нам повезло, мы смогли дважды выиграть президентский грант, который очень помог. Но 1 августа он закончился. Подали на новый грант. Сейчас нам помогает Общество инвалидов. Помощь, конечно, нужна. Если взять нынешние соревнования, то не все смогли до нас добраться. В прошлом году участвовала команда парадайверов из Ямало-Ненецкого АО, деньги на дорогу им дал губернатор. В этом году они не смогли приехать. Не смогли приехать участники из Московской и Ленинградской областей. Гостиницу мы оплачиваем, никаких стартовых взносов за бассейн не нужно. Стол мы сами накрываем. Главное — ты доберись сюда.

Уха на дебаркадере

В Воронеж мы приехали с командой из Тульской области. Все ребята — участники СВО. Занимаются в Дениса Макарова. Ребята молодые, крепкие и, если не считать ампутаций, вполне здоровые. Ожидали, что большую часть наград на соревнованиях соберут именно они. Но не тут-то было: единственная медаль в эстафете, да и та только за третье место. В общем зачете победила команда Брянска. Воронеж — второй, Липецк — третий.

На награждении туляки загрустили, хотя вида старались не подавать. Они же мужики, настоящие герои, имеющие боевые награды за отвагу. Но вывод сделали: нужно больше тренироваться и к следующим соревнованиям, которые пройдут в апреле, подготовиться получше.

«Я не совсем доволен результатами наших ребят. Могли выступить и лучше, — подвел итог соревнований Денис Макаров. — Что касается организации, то у Воронежа огромный опыт проведения таких мероприятий. Все здорово, все классно. Очень теплая, дружеская атмосфера. Прекрасно себя показала команда из Брянска, которая в этом году привезла нескольких участников СВО. Ну и, конечно, не обошлось без традиционной ухи на дебаркадере и купания на открытой воде. Жаль, что не все смогли приехать, но в последнее время это происходит по объективным причинам».

Соревнования закончились. Вечером по установившейся традиции молодежь искупалась в открытой воде. На дебаркадере, пришвартованном у берега Воронежского водохранилища, накрыли столы для участников и гостей. Главным блюдом стала вкуснейшая уха. Обсуждали соревнования, шутили, смеялись, поднимали тосты. Все вместе, за одним столом, все равные среди равных. И кто тут с инвалидностью, а кто нет, не имело ровно никакого значения. Все просто забыли об этом. Да и не было в этот вечер на воронежском дебаркадере инвалидов, потому что собрались там люди с безграничными возможностями.

P.S. «Лента.ру» и команда тульских парадайверов благодарит Антона Алампиева, не только безвозмездно предоставившего личный микроавтобус для перевозки участников соревнований и снаряжения, но и виртуозно им управлявшего из Тулы в Воронеж и обратно.