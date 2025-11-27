Двухметровая девушка пожаловалась на одиночество из-за трусливых мужчин

Молодая жительница Великобритании, рост которой составляет 2 метра и 6 сантиметров, пожаловалась на одиночество из-за мужчин, воспринимающих ее только в качестве необычного сексуального объекта. Об этом пишет Daily Star.

27-летняя Кэти Вуллс из Лондона рассказала, что у нее уже два года нет личной жизни из-за трусливых мужчин, которые игнорируют ее из-за роста. Двухметровая девушка выкладывает контент для взрослых на платформе OnlyFans. В роликах она зачастую исполняет роль великанши. При этом она убеждена, что из-за роста мужчины воспринимают ее исключительно как сексуальную фантазию. Вуллс пояснила, что в обществе принято, чтобы мужчина был выше своей возлюбленной.

«Это печально, потому что я чувствую себя обычным человеком с очень высоким телом. Мужчинам либо нравится мой рост и у них появляются фантазии на этот счет, либо они просто не хотят встречаться с настолько высокой девушкой», — пожаловалась британка.

Она добавила, что некоторые мужчины, которые соглашались пойти на свидание с ней, отказывались от дальнейших отношений, когда видели, насколько она выше.

«Была пара случаев, когда я встречалась с парнями, которых не смущал мой рост. Но для них это был скорее фетиш, а не серьезные отношения», — посетовала Вуллс.

Тем не менее британка надеется, что вскоре встретит человека, который полюбит ее, несмотря на разницу в росте.

