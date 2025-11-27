Народные приметы на 28 ноября 2025 года: что нельзя делать в этот день

У православных верующих 28 ноября начинается Рождественский пост, который завершится 6 января 2026 года. В этот период следует отказаться не только от некоторой пищи и напитков, но и от развлечений, ссор и осуждений.

Наши предки верили: если сегодня пойдет снег – зима будет морозной и снежной. А ясная погода предвещает раннюю весну.

Прадедушки говорили, что 28-го числа нужно обязательно сходить в баню, чтобы набраться здоровья на весь период морозов.

А хозяйки советовали подарить пищу и одежду нуждающимся, чтобы они смогли пережить холода.

Особенное внимание наши предки 28 ноября уделяли домашней скотине: чистили стойла, меняли подковы и вычесывали животных. Такая забота сулила им здоровье до весны.

А вот жадничать и отказывать в милостыне в такое время точно не стоит, чтобы не навлечь на себя беду.

Не надо жаловаться на судьбу, чтобы не отвернулась удача.

Также наши предки не советовали в этот день начинать новые дела – они ни к чему хорошему не приведут.