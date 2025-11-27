Тревел-блогеры рассказали, что удивляет американок в домашних привычках россиян

Тревел-блогеры рассказали об удивляющих американок домашних привычках россиян. Историей они поделились в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Они рассказали, что однажды их знакомая-россиянка пригласила в гости американку. По ее словам, недопонимание между женщинами началось с первых минут.

«Зайдя в квартиру к своей русской знакомой, американка (назовем ее Моника) была очень удивлена, увидев, как русская сменила сандалии, в которых она гуляла на улице, на домашние тапочки», — написали блогеры.

По их словам, в США люди ходят в уличной обуви по дому.

Другим шоком для американки стала накрахмаленная скатерть на столе и дорогая посуда. Моника поделилась, пишут блогеры, что ест дома из одноразовой посуды.

«Когда дело дошло до мытья фруктов и овощей, то увидев, как русская девушка перемывает каждую гроздь винограда и обдает кипятком ягоды малины, Моника заявила, что у русских наверно какая-то паранойя, связанная с гигиеной», — пишут россияне.

Кроме того, российские тревел-блогеры рассказали еще одну историю — она уже была о россиянке, которая вышла замуж за американца. Однажды она увидела, как он, придя с работы, не снял уличные грязные сапоги, и сел прямо в них на диван.

Ранее туристка из России описала отношение к соотечественницам в США фразой «не впечатляют американцев». По ее словам, в этой стране ценят естественность и удобство.