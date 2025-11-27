Невероятная миссия: кому поручили ликвидацию Иосифа Сталина

Имя Михаила Медведева (настоящая фамилия — Кудрин) навсегда вписано в историю как имя одного из главных исполнителей расстрела царской семьи. Этот факт он сам никогда не отрицал и даже подчёркивал свою ключевую роль. Однако за семь лет до роковых выстрелов в Ипатьевском доме судьба уготовила ему другую, ещё более невероятную миссию — ликвидацию Иосифа Сталина. Почему же этот план так и не был осуществлён?

Революционер с особым заданием

Путь будущего чекиста начался, как у многих революционеров: работа масленщиком на судах, переезды и, наконец, вступление в Бакинскую подпольную организацию РСДРП в 1911 году. Именно здесь, как указывают историки, молодой Михаил Кудрин сошёлся с Гавриилом Мясниковым — фигурой в будущем скандальной и оппозиционной.

Согласно исследованию историка Юрия Жука, ссылающегося на воспоминания самого Медведева, Мясников, принимая юношу в партию, поручил Кудрину ликвидировать Иосифа Сталина. Причиной тому послужили подозрения, что Сталин связан с царской охранкой. Именно для этой цели Кудрин вместе со своим товарищем Биркинфельдом купил пистолет Браунинга.

Сталин – тайный агент?

По поводу сотрудничества Иосифа Джугашвили с царской охранкой историки спорят до сих пор. Так, Асхад Шэуджен, Евгений Харитонов и Георгий Галкин в издании «Вождь» уверенно заявляют, что Сталин агентом не был. Подобное утверждение основано не только на отсутствии доказательств, но и на оценке Кобы как революционера: он сам неоднократно подвергался арестам. Однако некоторые эпизоды из биографии вождя вызывают подозрения. Например, в 1916 году ссыльных решено было отправить на военную службу, но Джугашивили отпросился в город и на призывной пункт не вернулся, после чего жил фактически открыто до самой Февральской революции, полиция же не проявляла к нему никакого интереса.

Евгений Гусляров в своем сборнике «Сталин в жизни» упоминает о том, что Вячеслав Молотов на прямой вопрос на эту тему от писателя Ивана Стаднюка якобы ответил: «Сталин на самом деле был внедрен в царскую охранку, но по заданию большевистской партии». Действительно ли такая беседа имела место — неизвестно, но это не отменяет вероятность того, что у революционеров могли закрасться подозрения в отношении Кобы. Между тем, версию о подготовке ликвидации Сталина в 1911 году Юрий Жук однозначно считает несостоятельной. Именно тогда будущий советский лидер был арестован в Санкт-Петербурге и отправлен в ссылку в Вологодскую губернию.

И снова браунинг…

Как бы то ни было, Сталин остался невредим, а Бакинская группа продолжила свою деятельность. Если верить Эдварду Радзинскому, автору книги «Три смерти», в 1913 году, когда проходили торжества, связанные с 300-летием Дома Романовых, Медведев, Мясников и их соратники выпустили листовки, в которых приговорили Николая II к смертной казни. Известно, что Мясников отчасти привел приговор в исполнение, организовав в 1918 году похищение и убийство родного брата императора, Великого князя Михаила Александровича. Эта расправа стала первой в череде убийств членов царской семьи. Теперь очередь была за Медведевым.

В том же 1918 году Михаил Медведев, уже член Уральской коллегии ЧК, был назначен одним из охранников Ипатьевского особняка. Именно Медведев, как пишет со ссылкой на показания очевидцев в своей книге «Самые нашумевшие преступления истории» Евгений Колкутин, произвел первый выстрел, избрав мишенью самого Николая II. Примечательно, что стрелял он из браунинга. Тем не менее, если бы Медведев и в самом деле собирался из этого оружия убить Сталина, вряд ли он сделал бы такую карьеру и умер своей смертью. Известно, что Кудрин дослужился до звания полковника, преподавал в школе НКВД. Свое участие в расстреле царской семьи Медведев никогда не скрывал, а даже отстаивал. Он написал об этом мемуары, которые, впрочем, так и не были опубликованы.