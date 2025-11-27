Русский рынок крепостных: почему женщины стоили дешевле

К середине XVIII века в Российской империи сложился полноценный рынок крепостных. Количество «душ» стало не только экономическим активом, но и мерилом статуса дворянина. Сделки регистрировались в кабальных книгах, а с покупателей взимался специальный налог — торговля людьми была поставлена на поток.

© Б. М. Кустодиев "Освобождение крестьян"

Как формировалась цена на человека

Стоимость крепостного зависела от множества факторов, как от личных качеств, так и от рыночной конъюнктуры. Чем старше были взрослые крестьяне и моложе дети, тем дешевле их оценивали на рынке. Главным критерием была трудоспособность. Молодые мужчины ценились выше всех. Опись крестьян Ивана Зиновьева (1782 г.) красноречиво свидетельствует: Иван Фомин, 20 лет — 48 рублей; Леонтий Никитин, 40 лет — 30 рублей; Ксенья Фомина, 20 лет — 11 рублей; Авдотья Иванова, 40 лет — 4 рубля 25 копеек; Гурьян, 4 года — 5 рублей; Матрёна, 1 год — 50 копеек.

Средняя цена за профессионалов

Анализ объявлений о продаже закабалённого люда позволяет утверждать, что крепостные, владевшие некими профессиональными навыками, ценились в разы больше, чем разнорабочие.

В «Московских ведомостях» за 1800 год можно обнаружить заметку: «Продаются за излишеством дворовые люди: сапожник 22 лет, жена ж его прачка. Цена оному 500 рублей. Другой рещик 20 лет с женою, а жена его хорошая прачка, также и белье шьет хорошо. И цена оному 400 рублей...».

На исходе ХVIII века в Петербурге за «рабочих девок» давали не более 170 рублей, в то время как проворные в рукоделии горничные стоили 250 рублей, знакомые с азами грамоты подростки оценивались в 300 рублей, а их безграмотные визави в 150 рублей.

Не меньше 1000 рублей стоил искусный крепостной повар или парикмахер, а также подневольный, проявлявший способности в предпринимательстве, который, платя помещику оброк, мог заниматься относительно самостоятельной деятельностью. Порой доходы крепостных предпринимателей позволяли им выкупить себя и свою семью у помещика, которые отпускали их за баснословные суммы, начинавшиеся со 100 000 рублей.

Артисты

Отдельную когорту крепостных составляли артисты, стоимость которых достигала нескольких тысяч рублей.

За прелестную «комедиантку» иной ценитель театрального искусства мог выложить до 5 000 рублей, но зачастую на продажу выставлялся не один актёр, а целая труппа, которая как оптовая покупка стоила намного дешевле.

Известен случай, когда землевладелица Елена Черткова за 37 000 рублей рассталась со своим оркестром, состоявшим из 44 музыкантов. Но из дошедшей до наших дней купчей становиться очевидно, что в эту сумму помимо артистов входили «их жены, дети и семействы, а всево навсево с мелочью 98 человек... Из них 64 мужска и 34 женска полу, в том числе старики, дети, музыкальные инструменты, пиэсы и прочие принадлежности».

А когда в 1806 году свою труппу решил продать Алексей Столыпин, предложением заинтересовался сам директор императорских театров Александр Нарышкин, рекомендовавший правителю Александру I, приобрести талантливых актёров для государственной сцены.

Объявив за продажу артистов, численность которых вместе с семьями составляла 74 душ, 42 000 рублей, он в итоге торгов уступил труппу императору за 32 000 рублей.

Рекруты

Недёшево оценивались крепостные мужчины призывного возраста, продававшиеся с целью занятия в строю места, не желавшего идти в армию индивида.

Торговля потенциальными солдатами принадлежала к числу прибыльнейших операций на рынке живого товара. Этот сегмент был под контролем, так называемых отдатчиков, которые в момент повышенного спроса на рекрутов выручали огромные суммы.

Бартер

Помимо продажи за денежное вознаграждение в российской империи существовала традиция бартера крепостных крестьян.

Александр Герцен припоминал случай, когда крестьянка была обменена на часы, а иные источники повествуют о многочисленных фактах выкупа крестьян за пушнину, ведро водки и другие предметы быта.

Находившийся в ссылке в Сибири за создание плана цареубийства Михаил Лунин, в одном из посланий рассказал о своём слуге «Василиче». Его биография без прикрас могла бы стать основанием для написания литературного произведения. Полученный своими хозяевами в приданное, он вскоре был заложен в ломбард, а после выкупа проигран в детскую игру бильбокет, затем обменен на борзую собаку, а позже продан с нижегородского аукциона вместе с иной домашней утварью и скотом.

Однако последний барин оказался человеком суровым и, будучи в плохом расположении духа отправил его скитаться по Сибири.