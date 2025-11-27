Русский метод: чем правила гигиены русских возмущают европейцев и американцев

С первых лет советской власти гигиена была возведена в ранг политической задачи. Лозунг «В здоровом теле — здоровый дух!» пропагандировал не только спорт, но и тотальную чистоту. Строителю светлого коммунистического будущего полагалось быть здоровым и выносливым, а пренебрежение санитарией грозило эпидемиями, подрывавшими трудовые ресурсы государства.

Плакаты «Просьба не плевать на пол» в учреждениях, обязательное мытьё рук перед едой в школах, посещение бани после рабочей недели — всё это было частью масштабной программы по привитию народу санитарной культуры. Гигиенические нормы внедрялись планомерно и настойчиво.

Русский метод мытья рук

Любопытное наблюдение оставил один из пользователей Рунета:

«Их сын, который даже не говорит по-русски, моет руки под открытым краном как мама, тогда как папа-канадец затыкает раковину пробкой и плещется в собственной же грязной пене».

Действительно, для нас мытьё рук под непрерывной струёй воды — действие настолько естественное, что мы даже не задумываемся о его уникальности. Для многих европейцев и американцев эта привычка кажется странной расточительностью.

В чём же причина?

В отличие от нас, европейцы и американцы привыкли экономить воду. Тем более что во многих местах попросту нет централизованного горячего водоснабжения, и приходится греть воду электрическими бойлерами, то есть платить еще и за электричество. А это довольно накладно. Поэтому стараются лишний раз не принимать водные процедуры, а наших соотечественников за границей часто предостерегают от бесконтрольного литья воды: «Ты не в России!»

Например, в Европе не мыть руки после возвращения домой с улицы. Русская привычка мыть руки «по любому поводу» многим европейцам кажется патологической.

Кто же прав – мы или они? Действительно, злоупотреблять мытьем рук не следует, предупреждают специалисты. Дело в том, что при этом мы можем уничтожать не только вредные, но и полезные бактерии. Но в некоторых случаях мыть руки просто необходимо. Например:

— если вы пришли с улицы;

— если вы испачкались;

— после посещения туалета;

— перед тем как есть или готовить пищу и после этого;

— после обработки ран, использования мазей;

— после ухода за больным или смены подгузников ребенку;

— после контакта с животными или их фекалиями;

— после выноса или сбора мусора;

— после кашля, чихания в руку или сморкания.

— перед надеванием или извлечением контактных линз.

Мытье рук должно занимать не менее 20 секунд, а в идеале целую минуту, утверждают сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний в США. Вода при этом может быть теплой или прохладной, но не слишком горячей. Чтобы смыть болезнетворные микроорганизмы, желательно использовать мыло или антисептик. Последний вариант сгодится, если нет доступа к проточной воде.