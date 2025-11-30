Таикомочи: какими были первые гейши

Образ гейши обычно связывают с утончённой женщиной в кимоно, хотя изначально гейшами были мужчины. В средневековой Японии существовали таикомочи — остроумные рассказчики, музыканты и мастера общения, которых приглашали в дома знати. Они умели развлекать гостей историями, песнями, шутками и создавали атмосферу праздника. Появились они ещё в XIII веке и долго оставались важной частью культурной жизни. Когда гейшами были мужчины: исчезнувшая профессия, изменившая культуру Японии - об этом подробнее на сайте Туристас.

Перелом наступил в XVIII веке: в 1751 году появилась первая женщина-гейша. Женское искусство оказалось настолько востребованным, что постепенно именно женщины вытеснили мужчин. Рост городов и изменение уклада только усилили интерес к их выступлениям. К XX веку таикомочи почти исчезли, и сегодня в Японии осталось лишь несколько мужчин, которые продолжают эту традицию больше из личного интереса, чем ради заработка.

Хотя современная гейша стала символом женственности, сама суть профессии почти не изменилась: это искусство общения, создание особого настроения и способность превратить простой вечер в культурное событие. История таикомочи напоминает, что традиции всегда меняются, а то, что кажется привычным, когда-то выглядело иначе.