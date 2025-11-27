Как суд из-за разрушенного брака превратился в медийную битву двух женщин

История, начавшаяся в соцсетях, завершилась в зале суда: инфлюенсер Бренэя Кеннард обязана выплатить 1,75 миллиона долларов Акире Монтегю за разрушение ее брака. Другие блогеры превратили судебное разбирательство в коллективную борьбу за справедливость.

Суд в Северной Каролине вынес вердикт, который уже называют знаковым: инфлюенсер Бренэя Кеннард должна выплатить 1,75 миллиона долларов Акире Монтегю. Иск, основанный на обвинениях в расторжении брака и прелюбодеянии, стал финальным аккордом истории, которая больше года будоражила соцсети.

Для матери двоих детей этот процесс был не просто борьбой за компенсацию, но и попыткой отстоять свою правду перед многомиллионной аудиторией подписчиков Кеннард.Ключевую роль в этом противостоянии сыграло сообщество блогеров, которые сплотились вокруг Акиры Монтегю. То, что начиналось как наблюдение за чужой драмой через экран быстро переросло в нечто большее.

Для многих женщин-блогеров история Акиры была отражением их личного опыта. Куанолия Филлипс призналась, что дело стало для нее личным, поскольку она и сама сталкивалась с изменой.

«Я боролась за нее так, как не боролась за себя», — сказала Филлипс, отмечая, что подобные истории часто замалчиваются из-за стыда. Блогеры видели свою миссию в том, чтобы дать голос той, кто сам не мог говорить, и показать, что правда важнее условностей.

Сама Бренэя Кеннард, начинавшая как христианский инфлюенсер, со временем превратилась в светского блогера с 3 миллионами подписчиков, известную своими стильными ногтями и откровенными танцами. Ее жизнь была у всех на виду: сначала поклонники видели ее с мужем Девоном Мэйо, затем в кадре все чаще стал появляться его двоюродный брат Тим Монтегю, с которым Кеннард была знакома со школы.

Настороженность у аудитории вызвало то, как быстро после заявления о разводе Кеннард начала открыто демонстрировать романтические отношения с Тимом, утверждая, что он ее «менеджер». Акира Монтегю в своем иске заявила, что Кеннард использовала их дружбу, чтобы соблазнить ее мужа, и даже занималась с ним сексом в их семейном доме.

Процесс превратился в настоящую медийную битву. Пока Кеннард продолжала публиковать свои версии событий, обещая раскрыть «правду», армия блогеров-сторонников Монтегю работала в режиме реального времени, публикуя новости из зала суда. Чериш Янг привносила в тяжелую ситуацию немного легкомыслия, создавая грубые, но ставшие популярными «судебные зарисовки».

При этом она осознавала трагизм ситуации: «Этот человек бросил своих детей. Семья была разрушена, два брака распались». .

«Это было похоже на момент ожидания выдоха», — поделилась Реджина Терри из группы поддержки (которая даже получала угрозы в адрес ее и её 12-летней дочери). Но, по ее словам, результат стоил всех пережитых испытаний. Сама Акира Монтегю выразила глубокую благодарность женщинам, которые, не зная ее лично, заступились за нее, когда она не могла постоять за себя сама. Однако на этом история не закончилась. Параллельно ведется уголовное дело о кибератаке на Кеннарда.