Во сколько оценили падение Порта-Артура

История любой войны полна как образцов героизма и благородства, так и примеров подлости и предательства. Русско-японское противостояние 1904-1905 годов в этом плане не исключение. Одним из самых громких и необычных его эпизодов стала финансовая афера Игоря Зелинского. Впрочем, известно о ней стало лишь спустя два десятилетия после падения Порт-Артура.

© globallookpress

Скандал в лондонском суде

В 1928 году мировые СМИ облетела сенсационная новость: некий русский эмигрант, представившийся графом Игорем Зелинским, подал в лондонский суд иск к правительству Японии. Истец требовал выплатить ему 150 миллионов рублей (или 138 миллионов иен) — вознаграждение, якобы обещанное за предательство во время войны.

Согласно его заявлению, он и двое других штабных офицеров — Владимир Ворский и Александр Федоров — в разгар конфликта передали японскому генштабу секретные данные, включая карты минных заграждений вокруг Порт-Артура и дислокации русских войск. За эти услуги, по словам истца, японская сторона во главе с маршалом Ямагатой Аритомо обещало выплатить гигантскую сумму в случае победы Японии.

Загадочные векселя

История, изложенная в суде, напоминала детективный роман. После подписания Портсмутского мира Федоров и Ворский якобы отправились в Японию за деньгами, но вместо наличных получили три векселя на общую сумму 138 миллионов иен. Вскоре Ворский был застрелен при невыясненных обстоятельствах. Федоров, вернувшись в Одессу, передал один из векселей и копию секретного договора Зелинскому.

Тот, в свою очередь, пытался обналичить документ в швейцарских и британских банках. Однако финансовые учреждения усомнились в подлинности векселей: японская подпись на них располагалась сбоку от текста и была сделана «задом наперед», что противоречило стандартному оформлению. Это и стало причиной судебного разбирательства, целью которого было заставить Японию признать долг.

Разоблачение аферы

При более подробном изучении версия событий оказалась не столь однозначной. Исследователь Валерий Ярхо, проанализировав архивные данные, пришел к выводу, что под фамилией «Зелинский», вероятно, искаженной журналистами, скрывался известный авантюрист того времени — Игорь Талинский.

Ну а реальная история, судя по всему, была грандиозной финансовой махинацией. Талинский в течение 17 лет использовал некий документ с подписью маршала Ямагаты в качестве обеспечения для получения кредитов в швейцарских банках, погашая старые займы новыми. Когда пирамида рухнула, расследование показало, что в основе аферы лежал искусный подлог.

Изначально подпись Ямагаты стояла не на финансовом документе, а на его собственном портрете, который был подарен знаменитой актрисе Саре Бернар. Талинский каким-то образом заполучил этот портрет, химическим путем перенес автограф на чистый лист бумаги и уже от руки вписал туда текст «векселя». Для убедительности он добавил оттиск печати японского императора. Результат был настолько убедительным, что десятилетиями вводил в заблуждение даже опытных финансистов.

Японские дипломаты, столкнувшись с этим делом в Лондоне, заняли сдержанную позицию. Они не стали категорически отрицать саму возможность тайных соглашений в ходе войны, однако представленные Талинским документы были официально признаны поддельными. Чем именно закончилось судебное разбирательство, история умалчивает.