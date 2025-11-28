Как Крестовые походы изменили мировую историю

930 лет назад Папа Римский Урбан II призвал к Крестовым походам. Воевать за освобождение Гроба Господня двинулись короли, рыцари, крестьяне и даже дети. Европейские и ближневосточные страны понесли огромные потери, а католическому воинству удалось удерживать территории в Восточном Средиземноморье лишь около 200 лет. При этом походы очень сильно изменили саму Европу, расширив представления её жителей о мире, изменив их быт, а также усилив процессы централизации власти в руках монархов.

Начало Крестовых походов

В XI веке представители одной из ветвей народа огузов, известные как сельджуки, вторглись в Византийскую империю и завоевали большую часть Малой Азии. Они грабили и разоряли христианские города и сёла, уничтожали церкви и монастыри.

Двинувшись на юг, сельджуки захватили Иерусалим и примыкающие к нему земли, на которых располагались главные святыни христиан. Контролировавшие ранее эти территории арабы спокойно относились как к местным христианам, так и к паломникам из других стран. Однако сельджуки веротерпимостью не отличались. Они подвергли издевательствам даже иерусалимского патриарха. Кроме того, в Византию вторгались и другие кочевые народы, занимавшиеся грабежами и вымогавшие у властей деньги.

Хотя в христианском мире незадолго до этого произошёл раскол, преследования православных всё равно возмущали многих католиков. Призыв о помощи со стороны византийского императора Алексея I Комнина вызвал в Европе сочувствие.

27 ноября (в некоторых источниках — 26 ноября) 1095 года Папа Римский Урбан II произнёс на Клермонском соборе проповедь о необходимости Крестового похода. Согласно сохранившимся пересказам, Урбан II говорил о необходимости помочь восточным христианам, обещал отпущение грехов погибшим за веру, критиковал междоусобицы в католическом мире. Кроме того, Папа напомнил о духовном значении Иерусалима и, обращаясь к французам, заметил, что у них мало земли, поэтому им стоило бы подумать над захватом новых территорий.

Среди представителей знати, по словам историков, в то время сложилась широкая прослойка населения, не находящая себе места в жизни, — младшие сыновья из аристократических семейств, не имевшие наследства. Представители низших слоёв общества стремились получить свободу и достаток. Крупные феодалы мечтали о собственных государствах. А купцы искали новые торговые маршруты и источники заработка на транспортных перевозках, поэтому Крестовые походы горячо поддержали в итальянских городах. Папа Римский подвёл под эти стремления идеологическую базу.

«Безземельные представители феодальных семей, как правило, не имели других навыков, кроме военных. И их огромное число в какой-либо стране становилось причиной проблем для властей и населения. Католическая церковь искала идеи для привлечения верующих и стремилась расширить своё влияние», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Активно пропагандировал идею Крестовых походов побывавший в Палестине монах-аскет Пётр Амьенский (Пётр Пустынник). Его проповеди вдохновили многих представителей низших слоёв — бедных крестьян, нищих и бродяг — на освобождение Гроба Господня. Плохо вооружённое и плохо организованное ополчение двинулось на восток. Однако в боях с венграми, болгарами и сельджуками оно было быстро разгромлено.

Византийский император Алексей I тем временем решил часть своих проблем с кочевниками и с тревогой смотрел, как на Западе собираются войска, планирующие двигаться через границы его государства. В 1096 году начался Первый крестовый поход, в котором участвовали представители самых знатных семейств Европы: граф Тулузский Раймунд IV, брат французского короля Гуго де Вермандуа, герцог Нижней Лотарингии Готфрид Бульонский и многие другие. Участники похода нашивали себе на одежду кресты, поэтому их стали называть крестоносцами. Лидеры первого похода собрали под свои знамёна несколько десятков тысяч человек.

В Константинополе крестоносцы, не без давления со стороны местных властей, объявили свои будущие владения частью Византийской империи и присягнули на верность императору Алексею I. Весной 1097 года европейские войска переправились через Босфор. Заняв Никею, они двинулись вглубь Малой Азии. Брат Готфрида Бульонского Балдуин закрепился в Эдессе.

После более чем полугодичной осады крестоносцы захватили Антиохию, а затем разбили под её стенами эмира мосульского Кербогу. Летом 1099 года европейское рыцарское воинство захватило Иерусалим, устроив страшную резню местного населения. Власть в городе получил Готфрид Бульонский, а после его смерти — Балдуин.

Крестоносцы воевали не только с мусульманами, но и с греками, а также друг с другом за контроль над территориями Ближнего Востока. Под патронатом католической церкви были созданы особые рыцарские организации, получившие со временем огромное влияние, — ордена (в частности, госпитальеры и тамплиеры). На занятых крестоносцами землях появились графство Эдесса, княжество Антиохия, графство Триполи и Иерусалимское королевство.

По словам историков, под контроль крестоносцев перешёл торговый маршрут, по которому индийские товары доставлялись в Азию. Азиатские купцы стали искать альтернативные пути доставки своих товаров на запад. По мнению историков, с этим могут быть связаны экономический подъём Волжской Булгарии и перенос политического центра Руси на северо-восток.

Потери и приобретения

Мусульманские правители не собирались мириться с вторжением европейских рыцарей на Ближний Восток. В 1144 году эмир Мосула Имад ад-Дин Занги захватил Эдессу. Три года спустя начался Второй крестовый поход, оказавшийся неудачным: германские крестоносцы были разбиты сельджуками, а французские не смогли взять Дамаск.

В последней четверти XII века католические государства на Ближнем Востоке подверглись давлению со стороны могущественного султана Саладина, объединившего под своей властью обширные территории в Северной Африке и Юго-Западной Азии. Несмотря на всю свою мощь, он избегал решающего сражения с Иерусалимским королевством. Однако после смерти короля Балдуина рыцарские элиты были заняты интригами. Они провоцировали Саладина на открытый конфликт и даже атаковали обоз, в котором ехала сестра султана. В итоге Саладин перешёл в масштабное наступление и захватил несколько городов у рыцарей, включая Иерусалим.

В 1189 году начался Третий крестовый поход. В нём участвовали лично император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, король Франции Филипп II и английский король Ричард I Львиное Сердце. Несмотря на распри, крестоносцы одержали ряд побед — в частности, захватили Акру и Кипр, но не вернули Иерусалим. Они подписали перемирие с Саладином — султан разрешил посещать Иерусалим христианским паломникам.

Папский престол был недоволен тем, что планы полного контроля над Ближним Востоком не были реализованы. В начале XIII века Папа Иннокентий III начал активно призывать к Четвёртому крестовому походу против Египта. Но когда войско было собрано, византийский царевич Алексей убедил лидеров крестоносцев помочь ему свергнуть своего дядю-узурпатора Алексея III и захватить Константинополь. Разграбив по пути по просьбе венецианцев конкурирующий с ними город Задар на Адриатике, крестоносцы отправились в Византию.

Алексей III бежал, но позвавший рыцарей на помощь царевич не смог выплатить европейскому войску полагавшееся вознаграждение. В Византии развернулась борьба за власть. Крестоносцы не стали ждать её окончания и взяли Константинополь штурмом, разграбив его и образовав Латинскую империю.

В 1212 году произошёл так называемый Крестовый поход детей. Под влиянием харизматичного «провидца» Стефана на восток двинулись толпы детей и подростков. Большинство из них погибли в дороге или попали в руки к работорговцам.

Пятый крестовый поход католических рыцарей оказался безрезультатным, а в ходе шестого крестоносцам удалось путём мирных переговоров временно восстановить контроль над Иерусалимом. Седьмой и восьмой походы завершились поражениями европейского рыцарства. В 1291 году власти Египта полностью изгнали крестоносцев из Палестины и Сирии.

Параллельно с Восточными католическая церковь организовывала в XII—XIII веках Северные крестовые походы — против полабско-прибалтийских славян, балтов и Руси. Они частично увенчались успехом — обширные территории на берегах Балтийского моря перешли под контроль европейских рыцарей. Остановили экспансию только русские князья.

«Последствия Крестовых походов оказались разнообразными. Европа познакомилась с более высокой культурой Востока, заимствовала отчасти её роскошь и утончённость. Походы расширили кругозор европейцев. Европейские монархи, избавившись от «избытка» рыцарей, стали проводить в своих государствах политику централизации», — отметил Виталий Захаров.

Европейцы открыли для себя абрикосы, лимоны и фисташки. В западных странах стал популярным сахар. В обиход вошли восточные ткани и ковры. Европа получила не только знания в сфере медицины, математики и астрономии, но и новые предметы мебели и одежды.

По словам историков, та западная цивилизация, которая существует сегодня, в значительной степени сформировалась именно под влиянием Крестовых походов.