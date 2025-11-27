Чем запомнился первый президент СССР Николай Подгорный

В политической истории СССР фигура Николая Викторовича Подгорного (1906-1983) часто остается в тени более ярких лидеров, например, Хрущева или Брежнева. Однако именно Подгорный считался первым президентом СССР, во всяком случае на Западе. Известно даже, что он обращался к редактору газеты «Правда», чтоб в отечественных СМИ его называли также, но получил отказ, так как такая должность не была предусмотрена советской Конституцией.

Карьерный рост

Путь Подгорного к вершинам власти был типичным для партийной номенклатуры того времени. Родившись на Полтавщине, он начинал свою карьеру как инженер в пищевой промышленности, специализируясь на сахарном производстве. Его партийная активность открыла ему дорогу вверх: в 1940-х годах он уже занимал пост заместителя наркома пищевой промышленности УССР.

Впрочем, до этого бывали и провалы: в 1942 году он был снят с должности за то, что, по некоторым данным, избегал участия в опасной операции по эвакуации предприятия из-под огня противника. Однако острая нехватка квалифицированных кадров позволила ему вскоре вернуться в систему. Под покровительством сначала Хрущева, а затем Брежнева, Подгорный продолжил восхождение, став в 1957 году первым секретарем ЦК Компартии Украины, а в 1965 году — Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Формальный «президент»

Должность Председателя Президиума Верховного Совета была высшей государственной должностью в СССР. На Западе этот формальный титул часто приравнивался к посту президента. И Подгорный, судя по всему, придавал своему статусу большое значение, несмотря на откровенно церемониальный характер поста.

Он регулярно предпринимал попытки усилить политический вес Президиума. Под его руководством этот орган перестал быть просто «штамповочным аппаратом» для решений ЦК КПСС и Совета Министров. Предложения стали выноситься на обсуждение, в них вносились поправки. Эта относительная самостоятельность, а также независимое поведение Подгорного, который был на «ты» с Брежневым и сохранял относительную физическую бодрость на фоне ухудшающегося здоровья генсека, стали вызывать растущее раздражение в Политбюро.

Отставка по сценарию

Переломный момент наступил в 1977 году в связи с подготовкой новой Конституции СССР. На Пленуме ЦК было внесено предложение совместить посты Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета. Это решение, заранее согласованное в верхах, стало изящным способом отстранить Подгорного от власти. По воспоминаниям современников, тот был шокирован и пытался выяснить у Брежнева, что на самом деле происходит. Но Леонид Ильич сделал непонимающий вид и ушел от ответа.

Так что в июне 1977 года Подгорный был отправлен в отставку с формулировкой «по состоянию здоровья». Реальной же причиной, по мнению историков, стало его стремление к чрезмерной, с точки зрения партийной олигархии, независимости и усиление формального государственного поста, что создавало потенциальную конкуренцию неформальной власти генсека. Леонид Брежнев лично занял освободившуюся должность, окончательно сосредоточив в своих руках и партийную, и государственную власть.

Отставка стала для Подгорного тяжелым ударом. Он даже просил назначить его на скромную должность руководителя совхоза, но получил отказ. Последние годы жизни он провел в политическом забвении, скончавшись в 1983 году.