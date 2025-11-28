Рассекречены подробности об охране Сталина во время Тегерана-43

Уникальные архивные документы об организации охраны советской делегации во главе с Иосифом Сталиным в ноябре 1943 года в Тегеране опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

Конференция лидеров Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании прошла в Иране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года и стала одним из ключевых военно-политических событий Второй мировой войны. Как видно из рассекреченных документов Центрального архива ФСБ России, Иосиф Сталин обратил свое внимание на Тегеран как на место возможной встречи лидеров стран Антигитлеровской коалиции еще в августе 1943 года. Окончательное решение о проведении конференции в Тегеране было принято 8 ноября 1943 года.

По указанию наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии и наркома госбезопасности СССР Всеволода Меркулова в Тегеран выехала небольшая группа высокопоставленных руководителей советских органов госбезопасности во главе с заместителем наркома внутренних дел СССР генерал-полковником Аркадием Аполлоновым, начальником 2-го (контрразведывательного) управления НКГБ СССР комиссаром ГБ 3-го ранга Петром Федотовым и заместителем начальника 6-го (охрана правительства) управления НКГБ СССР комиссаром ГБ Дмитрием Шадриным.

Для конспирации генерал Аполлонов фигурировал под фамилией Аркадьев, Федотов - Иванов, а Шадрин - Сидоров.

По результатам командировки в НКВД СССР и НКГБ СССР была направлена докладная записка "О результатах проделанной работы в Тегеране".

Результаты работы по охране Иосифа Сталина и членов советской делегации в Тегеране изложены в Меморандуме заместителя начальника 6-го Управления НКГБ СССР комиссара ГБ Д. Шадрина, составленном после возвращения в Москву.

В документе, в частности, сообщается о состоянии зданий и территории советского посольства в иранской столице, а также указываются необходимые мероприятия по приведению их в порядок. Предлагаются маршруты поездок, варианты размещения охраняемых, организация электро- и водоснабжения и т. п.

Отдельно сотрудники НКВД обратили внимание на беспорядочное движение машин, мотоциклов и караванов животных по Тегерану без соблюдения каких-либо правил дорожного движения и наказания нарушителей со стороны регулировщиков. Также в записке подробно описано, что при движении кортежей по городу и выставлении караулов сразу появляется большое количество зевак, что негативно сказывается на безопасности охраняемых лиц. В качестве примера они рассказали о личном присутствии 27 октября на спортивных состязаниях в честь дня рождения Шаха Ирана в Тегеране, когда толпа устроила давку, прорвав все кордоны полиции и военных и чуть не снесла дипломатическую трибуну, на которой находились советские чекисты и иностранные дипломаты.

Все эти замечания и предложения были учтены при окончательной разработке плана мероприятий по охране советской делегации в Тегеране.

План организации охраны на период пребывания советской делегации во главе с Иосифом Сталиным в Тегеране также был разработан и подписан в начале ноября 1943 года комиссаром ГБ 3-го ранга П. Федотовым и комиссаром ГБ Д. Шадриным (Сидоровым) после возвращения из Тегерана в Москву.

Обеспечением всех агентурно-чекистских мероприятий как на территории охраняемого объекта, так и в его окружении, а также руководство имеющимися резидентурами по линии специальных заданий, составление необходимой информации для Иосифа Сталина и др. было возложено на комиссара ГБ 3-го ранга Петра Федотова.

В помощь Федотову в Тегеран была направлена группа оперативных сотрудников наркомата госбезопасности во главе с полковником ГБ Андреем Отрощенко. В 1930-х годах Отрощенко не раз находился в Иране, а с августа 1937 по январь 1939 года был резидентом НКВД в Тегеране.

Как напомнили в ЦОС, к ноябрю 1943 года обстановка в иранской столице была спокойная. Еще в августе 1942 года на основании материалов британской и советской спецслужб иранское правительство арестовало членов прогермански ориентированных активистов партии "Меллиюн-Иран".

7 сентября 1943 года газета "Известия" опубликовала короткое сообщение "о раскрытии разветвленной шпионской и диверсионной немецкой организации" в Иране. Через два дня, 9 сентября, Иран объявил войну нацистской Германии. В августе 1943 года британская и советская контрразведка ликвидировала германскую агентуру в Тегеране. Британцам удалось арестовать последнего немецкого резидента в иранской столице, оберштурмфюрера СС Франца Майера. Хотя в августе 1943 года вся мировая пресса анонсировала скорую встречу Сталина, Рузвельта и Черчилля, германским спецслужбам так и не удалось узнать дату и место проведения конференции.

После завершения конференции в справке начальника 5-го отдела 1-го Управления НКГБ СССР полковника ГБ А. Отрощенко от 26 декабря 1943 года отмечалось:

"…Во время конференции руководителей трех держав в Тегеране иранское правительство никаких мер по охране безопасности не предпринимало, поскольку в них не было надобности".

Благодаря мерам, принятым советскими органами госбезопасности и спецслужбами союзников, конференция глав Великобритании, СССР и США прошла без каких-либо происшествий. Сложная миссия по обеспечению безопасности встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране советскими органами госбезопасности была успешно выполнена.