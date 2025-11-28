Найдено древнее захоронение с необычными «погребальными дарами»

В Греции археологи нашли необычное захоронение, датируемое VII веком до н. э. Об этом пишет Greek Reporter.

Археологи проводили раскопки на берегу озера Копаида перед установкой в этом месте солнечных панелей. Там они обнаружили захоронения архаического (800-490 года до н.э.) и классического (490-323 года до н.э.) периода и укрепленное поселение того же времени.

Пока ученым удалось исследовать 40 древних могил. В одной из них они и нашли останки знатной женщины с перевернутой диадемой на голове. Предполагается, что на момент погребения ей было около 20-30 лет.

«На ее голове размешена впечатляющая ритуальная бронзовая лентообразная диадема с крупной розеткой в виде солнца в центре лба, что символизировало ее превосходство и высокий статус», — рассказали археологи.

Украшение было изготовлено с помощью чеканки и украшено орнаментом из пар смотрящих друг на друга льва и львицы. Эти животные традиционно символизируют царскую власть. По словам археологов, необычное положение диадемы указывает на утрату власти и достоинства. «Погребение знатной дамы относится к переходному социально-политическому контексту середины VII века до н.э. Это период, когда традиционная наследственная монархия пошатнулась, а возвышение знати привело в последующий период к утверждению олигархии и аристократического строя», — объяснили ученые.

Рядом с женщиной нашли и другие бронзовые «погребальные дары». Среди них бусины из слоновой кости и янтаря, ожерелье с крупным подвесным сосудом, серьги, браслеты и спиралевидные кольца, которые она носила на всех фалангах пальцев.

В той же могиле археологи наткнулись на останки девочки примерно четырех лет. Ее голова также увенчана бронзовой диадемой.

