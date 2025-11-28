Как Форрест Гамп: почему в американскую армию брали умственно-отсталых

Сцена из «Форреста Гампа», где главного героя с низким IQ призывают в армию, кажется многим зрителям художественным преувеличением. Но это суровая историческая правда. В разгар Вьетнамской войны Пентагон действительно провел один из самых скандальных экспериментов в своей истории, неофициально известный как «корпус дебилов».

IQ-ценз

США давно использовали тесты на интеллект для отбора призывников. Как пишет Луиза Дэкон в книге «Психология. Как понять себя и других людей», стандартной «планкой» для поступления на службу был и остается IQ не ниже 85. Солдаты с низкими показателями требуют больше времени на обучение, а их ошибки на поле боя могут стоить жизней им самим и их товарищам.

Яркий пример — легендарный боксер Мухаммед Али. По данным Пола Моргана, автора биографии спортсмена, Али несколько раз проваливал тест, показывая результат в 78 баллов. Это и спасло его от призыва в 1964 году. Случись это двумя годами позже — и его судьба могла сложиться иначе.

«Проект 100 000»

К 1966 году потери во Вьетнаме создали катастрофическую нехватку личного состава. В ответ министр обороны Роберт Макнамара инициировал «Проект 100 000». Как свидетельствует Молли Айвинс в своей книге, программа радикально снизила не только физические, но и интеллектуальные стандарты для призывников.

Проходной балл по тестам упал до 30–50 единиц, что, согласно учебнику по коррекционной психологии Юрия и Елены Фесенко, соответствовало диагностируемой в те годы легкой умственной отсталости (дебильности). Неудивительно, что старослужащие тут же окрестили новобранцев уничижительными прозвищами — «дебилы Макнамары» или «корпус дебилов».

Однако сам министр обороны не обращал внимания на подобные насмешки и считал, что данные меры вполне оправданы. Дело в том, что к середине 1960-х годов в армии США наблюдалась нехватка кадров в связи с понесенными потерями в период Вьетнамской войны. В рамках «Проекта 100 000» среди военнослужащих оказалось около 345 тысяч человек, прежде негодных к службе по причине низкого интеллекта.

Последствия «Проекта 100 000»

Сегодня считается, что «Проект 100 000» является одной из самых постыдных страниц американской истории. Энни Бейкер, автор книги «Life in the U.S. Armed Forces: (not) Just Another Job», утверждает, что проект Макнамары обернулся страшной катастрофой, потому как по сути умственно-отсталые солдаты стали на войне так называемым пушечным мясом. Так, Майкл Фоли в своей работе «Confronting the War Machine: Draft Resistance during the Vietnam War» писал о том, что большинство таких новобранцев, как Форрест Гамп, вообще не проходили специального предварительного обучения. Впрочем, есть сведения, что обучение все-таки осуществлялось, но для усвоения программы умственно-отсталым солдатам требовалась посторонняя помощь и гораздо больше времени, чем всем остальным.

Благодаря этому стоимость проекта взлетела до небес. Но самое главное – среди новоиспеченных военнослужащих с IQ ниже нормы наблюдалась огромная смертность. Вот и автор труда «Project 100,000: The Great Society's Answer to Military Manpower Needs in Vietnam», Лиза Сяо, приводит сведения, согласно которым только в первые 18 месяцев реализации проекта Макнамары были убиты, ранены или уволены за проступки 10% военнослужащих, страдавших отклонениями в умственном развитии. В связи со всем вышеперечисленным «Проект 100 000» был закрыт в начале 1970-х годов. А Роберт Макнамара, как пишет Эдвард Дрея в своей книге «McNamara, Clifford, and the Burdens of Vietnam, 1965-1969», на долгие годы стал настоящим посмешищем даже в глазах своих коллег.