Исчез обладатель лотерейного билета с выигрышем на шесть миллиардов рублей

Устроители лотереи Lotto Texas, которую проводят в американском штате Техас, не могут найти победителя очередного розыгрыша. Об этом сообщает издание USA Today.

15 ноября в Lotto Texas была разыграна одна из крупнейших сумм в истории этой лотереи — 78 миллионов долларов (около шести миллиардов рублей). Вся сумма досталась обладателю единственного лотерейного билета, купленного в техасском городе Браунсвилл.

Хотя прошло уже две недели, победитель так и не пришел за выигранными деньгами. Устроители лотереи не знают, куда он исчез, и предупреждают, что ему следует поторопиться. Выигрыш можно забрать лишь до 14 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что житель штата Мэриленд, США, скрыл от семьи свою победу в лотерее. Он забрал деньги всего за несколько дней до даты, когда выигрыш должен был «сгореть».