Завещание Григория Распутина: почему чекисты скрывали его 80 лет

Слухи о завещании Григория Распутина, в котором он будто бы предсказал судьбу России на десятилетия вперед, циркулировали в эмигрантских кругах еще с 1920-х годов. Но настоящий взрыв интереса произошел в 1990-х, когда западные, а затем и российские СМИ с торжеством объявили: уникальный документ, 80 лет скрывавшийся в недрах чекистских архивов, наконец-то найден. История оказалась настолько интригующей, что в нее поверили миллионы. Но что скрывалось за громкой сенсацией?

Какое «завещание» видели на самом деле?

Первые упоминания о неком прощальном письме Распутина действительно существуют. Его секретарь Арон Симанович в мемуарах «Распутин и евреи», изданных в Риге в 1921 году, писал, что незадолго до гибели «старец» продиктовал пророчества для царской семьи.

Согласно этому тексту, Распутин предвидел свою насильственную смерть и предупреждал Николая II о страшных последствиях. Он якобы говорил: «...если убийство совершили родственники, то ни один из твоей семьи, то есть детей и родных, не проживет дольше двух лет». Учитывая, что в заговоре участвовал двоюродный брат императора, великий князь Дмитрий Павлович, это пророчество впоследствии показалось многим зловеще точным.

«Сенсация» 1990-х

Подлинный миф родился позже, в 1995 году, когда историк Дэвид Норвалк (а по другим данным — некий «профессор Марк Джонс») объявил о находке в «секретных архивах КГБ» полного, 11-страничного завещания.

Оказывается, «старец» не только предсказал революцию, но и падение советского строя. Василий Веденеев, автор книги «100 великих тайн России ХХ века», утверждает, что именно поэтому пророчества Распутина, нашедшие свое отражение в данном документе, тщательно скрывались в СССР. Этот факт, по словам Веденеева, признали в России. И действительно завещание «царева друга» не видело свет около 80 лет. Только благодаря Норвалку о нем стало известно общественности.

В завещании, которое чекисты отыскали среди личных бумаг Николая II, а затем спрятали в секретный архив, говорилось о возникновении «новой империи» (Советском Союзе) и последующем ее распаде вследствие межнациональной розни. Кроме того, Григорий Распутин поведал о войне с Германией и победе в ней России, а также о полетах в космос и высадке человека на Луне. Также Распутин рассказал об утечке опасного вируса, которая произойдет в XXI веке, и об экологических проблемах, ожидающих землян. Конец света же, по мнению «старца», должен был наступить 23 августа 2013 года. Именно в этот день, как писал Распутин, «огонь поглотит все живое на Земле, после чего все живое на планете умрет, и наступит могильная тишина».

Правда или миф?

Теперь уже ясно, что пророчества, приведенные в завещании Григория Распутина, которое якобы чудесным образом отыскал Дэвид Норвалк, не сбылись. Впрочем, многие считают, что это неудивительно. Дело в том, что статья о находке Норвалка была опубликована в издании Weekly World News, имевшего очень сомнительную репутацию. Таблоид славился своими выдуманными новостями. Например, самыми известными материалами Weekly World News были статьи о мальчике-летучей мыши, живом Элвисе Пресли и связи Хиллари Клинтон с инопланетянином. Олег Платонов в своей книге «Жизнь за царя. Григория Распутин и Августейшая Семья» упоминает о том, что подобными сенсациями не брезговала и отечественная пресса.

В частности, писали, что завещание, в существовании которого Платонов сомневается, на самом деле существовало, но было утрачено. Правда, Григорий Распутин в этом завещании писал не о предстоящих катаклизмах на планете, а о своей роли в истории, о борьбе с представителями светской власти при Церкви и о дружбе с церковными иерархами. Распространялись слухи и о так называемых дневниках Распутина. Газетчики даже сфабриковали интервью с Григорием Ефимовичем, где тот будто бы утверждает, что записи свои обнародовать не собирается: «Пусть дети мои, если найдут нужным, сделают это». А дневник к тому моменту уже был написан. Его автором, как утверждает Эдвард Радзинский в своей книге «Похищенное дело. Распутин», был «красный граф» Алексей Толстой, участник развернутой в советской России идеологической кампании.