Самоучка, бросивший школу, устроился в OpenAI с помощью ChatGPT

Габриэль Петерссон бросил школу в Швеции ради небольшого стартапа, но после продолжил обучение при помощи нейросети. Знаний хватило, чтобы занять высокооплачиваемую должность в OpenAI.

Как сообщает Business Insider, Петерссон похвастался, что теперь он работает на должности, которую традиционно занимали только люди с докторской степенью.

«Университеты больше не обладают монополией на фундаментальные знания. Любые фундаментальные знания можно просто получить из ChatGPT», — подчеркнул он.

Петерссон присоединился к команде OpenAI Sora в декабре 2024 года. До этого он работал инженером-программистом в Midjourney и Dataland. По его словам, в 2019 году он бросил школу в Швеции, чтобы присоединиться к небольшому стартапу, и ему пришлось научиться программировать по необходимости. Для этого он использовал ИИ.

Юноша спрашивал ChatGPT, какой проект создать, а затем генерировал код. Когда возникали ошибки, он исправлял их с помощью модели. После этого он углублялся в конкретные компоненты системы, пока не находил лежащие в основе идеи.

Петерссон посоветовал сосредоточиваться на результатах, а не на квалификации, чтобы доказать свою ценность. По его словам, «компании просто хотят зарабатывать деньги», поэтому им достаточно показать, что вы умеете программировать на практике.

