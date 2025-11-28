29 ноября: как на день Матвея Ветродуя наши предки делали заговор на желание

Церковь в этот день вспоминает апостола и евангелиста Матфея. Он был один из 12 избранных учеников Иисуса Христа.

В народе его называют Матвеев день или Ветродуй. Такое "прозвище" этот день получил из-за сильных и холодных ветров, которые обычно в это время часто дули. В этот день было принято ходить в гости или приглашать гостей к себе в дом. Однако запрещено было входить в чужой дом, если там замешивали тесто. Считалось, что так гость может забрать счастье дома себе. Если в доме были дети или они приходили в гости, им готовили подарки. Если подарка не было, считалось, что дом может посетить беда или болезнь. Особый ритуал был связан с едой. Все, что положили гостю в тарелку, он обязан был съесть, чтобы сохранить хорошие отношения с хозяевами.

Нередко на Матвея Ветродуя наши предки делали заговор на желание. Для этого разжигали костер, бросали в огонь заговоренную на мечту ленту или нитку. Когда костер прогорал, золу собирали и закапывали в укромном месте. На Матвеев день не надевали красную одежду, считалось, что она принесет несчастья. А надетая красная вещь наизнанку предвещает большую беду. В этот день не смотрелись в зеркало, считалось, что так можно заболеть. Не ходили в одном ботинке или чулке, поскольку так можно накликать себе несчастья.

Если сейчас дует сильный ветер - сохранится до Николы зимнего (19 декабря). Снег пошел - жди и метели. А если сырой этот день, весна будет тоже сырой и поздней.