Почему односельчане обходили дом, в котором жил Михаил Горбачев

Волна сталинских репрессий 1930-х годов затронула миллионы советских семей. Причем, вне зависимости от статуса, под каток государственного карательного аппарата мог попасть практически каждый. Так случилось, например, с родственниками Михаила Горбачева. Репрессированы были не только оба его деда, но и дед его супруги, Раисы Титаренко. Как считают специалисты, все это впоследствии оказало глубокое влияние на формирование взглядов самого реформатора.

Дед по матери — «контрреволюционер»

Согласно данным Горбачев-Фонда, дед Михаила Сергеевича по материнской линии, Пантелей Гопкало, в 1937 году был арестован за «участие в контрреволюционной правотроцкистской организации». Он провел под стражей более года, в течение которого над ним издевались и пытали, выбивая необходимые следствию признательные показания.

Однако судьба оказалась к нему благосклонна. Благодаря вмешательству помощника ставропольского прокурора, который усомнился в обоснованности политического обвинения, дело было переквалифицировано на должностное преступление. После 14 месяцев заключения Гопкало был освобожден, все обвинения с него сняты, и даже более того — через год он был избран председателем колхоза в родном селе Привольное.

Дед по отцу — «саботажник»

Андрей Горбачев, дед по отцовской линии, напротив, изначально был менее лоялен к советской власти. Он отказался вступать в колхоз, продолжая вести единоличное хозяйство. Трагедия случилась в 1933 году, во время голода, когда от истощения умерли трое из шестерых детей.

В 1934 году Андрея Горбачева арестовали, официально обвинив в саботаже — невыполнении плана посева и не сдаче государству семенного зерна. Приговор — два года исправительно-трудовых лагерей под Иркутском, где он занимался валкой леса. Отметив его ударный труд, власти досрочно освободили Андрея. А по возвращении домой он все же был вынужден вступить в колхоз, где впоследствии руководил свинофермой.

Личное знакомство с прошлым

Неудивительно, что с таким бэкграундом семья Михаила Горбачева была среди односельчан едва ли не изгоями. Не спасал даже тот факт, что изначальные обвинения с Гопкало были все таки сняты. Интересно, что Михаил Горбачев, который в детстве жил как раз в семье деда Гопкало и был свидетелем его ареста, лишь в 1991 году, уже будучи на вершине власти, решился запросить архивные уголовные дела своих родственников. Материалы были предоставлены ему по приказу председателя КГБ Вадима Бакатина.

Из дела Пантелея Гопкало следовало, что тот стал жертвой оговора. Арестованный председатель райисполкома под пытками назвал более 50 «участников» мифической подпольной организации, среди которых оказался и Гопкало, в то время руководивший райземотделом. Ему инкриминировали срыв урожая, уничтожение скота и торможение стахановского движения — типичный набор обвинений для того времени. Несмотря на давление, Гопкало так и не признал своей вины.

Трагедия семьи Титаренко

Еще более суровая участь постигла деда Раисы Максимовны Горбачевой — Петра Параду. По схожим обвинениям в «контрреволюционной деятельности» он был осужден печально известной «тройкой» НКВД и расстрелян в 1937 году. Его обвинили в троцкизме, что было нетрудно, так как по словам односельчан, он открыто выступал против коллективизации и стахановского движения. Кроме того, Петр Степанович был зажиточным крестьянином, что при рассмотрении дела сыграло против него. В мае 1989 года Парада был реабилитирован.