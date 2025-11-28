Конечная «Мавзолей»: зачем к гробнице Ленина проложили трамвайные пути

История сохранения тела В. И. Ленина полна интересных эпизодов. Одним из таких стала прокладка трамвайных рельсов к только что построенному деревянному Мавзолею. Это решение Феликса Дзержинского было выполнено буквально за одну ночь. На следующий день по этим путям к усыпальнице подали специально оборудованный вагон. Это было частью секретной «операции» по созданию комфортных условий для группы ученых, занимавшихся беспрецедентной задачей — бальзамированием тела вождя для долговременного сохранения.

Ответственность на грани риска

После кончины Ленина в январе 1924 года первоначальное бальзамирование тела для прощания провел патологоанатом Алексей Абрикосов. Однако когда было принято политическое решение о сохранении тела на длительный срок и помещении его в Мавзолей, к работе привлекли новых специалистов — анатома Владимира Воробьева и биохимика Бориса Збарского.

Ученые оказались в довольно непростом положении. Им поручили задачу, не имевшую аналогов, — сохранить не только тело, но и прижизненный облик Ленина. Не был секретом тот факт, что провал мог стоить им свободы, а возможно, и жизни. Ситуацию усугубляли «не самые подходящие» для советской власти биографии. Так, Воробьев был выходцем из дворян, а Збарский ранее состоял в партии эсеров и был членом Учредительного собрания. По некоторым данным, впоследствии они намеренно окружали свою работу ореолом тайны, утверждая, что лишь им двоим известен точный рецепт бальзамирующей жидкости, — это стало своеобразной страховкой от возможной расправы.

Работа в экстремальных условиях

С конца марта 1924 года Мавзолей закрыли для посещения, и ученые с помощниками фактически переселились в склеп. Они работали в условиях постоянного холода (температура не поднималась выше 0 °C), спали прямо в лаборатории и питались урывками. Феликс Дзержинский, возглавлявший комиссию по увековечиванию памяти Ленина, оказывал проекту всемерную поддержку. Вскоре он заметил, что изнурительный график подрывает здоровье исследователей.

Дзержинский взял со Збарского слово, что тот будет чередовать работу с отдыхом. Но этого оказалось недостаточно. Для кардинального улучшения бытовых условий и была предпринята беспрецедентная мера: всего за одну ночь к Мавзолею проложили трамвайные пути. Специальный вагон превратили в импровизированную гостиницу — его оборудовали спальными местами, умывальниками и электроплитками, что позволило ученым хотя бы периодически отдыхать в тепле и относительном комфорте, не отрываясь надолго от работы.

Триумф советской науки

Упорный труд в новых условиях принес результаты. Уже в июне 1924 года тело Ленина было готово к показу. Первыми зрителями стали делегаты V съезда Коминтерна и родственники вождя. Дмитрий Ульянов, брат Ленина, был потрясен: «Он лежит таким, каким я видел его тотчас после смерти, а, пожалуй, и лучше».

Успех проекта кардинально изменил судьбы ученых. Владимир Воробьев получил широкие возможности для научной деятельности, способствовал открытию новых институтов и скончался в 1937 году от естественных причин. Борис Збарский до 1952 года возглавлял лабораторию при Мавзолее, однако затем был арестован. После освобождения в 1953 году он скончался от инфаркта в 1954-м.