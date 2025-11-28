Почему Сталин называл 2-ю Гвардейскую танковую армию самой лучшей

Если верить мемуарам советских маршалов и генералов, И.В. Сталин после Берлинской операции назвал 2-ю гвардейскую танковую армию лучшей в Великой Отечественной войне. Независимо от достоверности такой оценки, боевой путь этого соединения действительно является одним из самых ярких и насыщенных в истории Красной Армии.

Становление в огне сражений

Армия была сформирована в январе 1943 года. Ее боевое крещение оказалось тяжелым: в ходе Дмитриев-Севской наступательной операции поставленные задачи не были выполнены, а соединение понесло значительные потери. Впрочем, все еще было впереди.

Настоящим испытанием стала Курская битва, где армия оборонялась в районе Понырей. Сразу после ее завершения, практически без паузы, соединение приняло участие в Черниговско-Припятской операции. Хотя собственные успехи подразделения в том наступлении были скромными, армия сыграла важную стратегическую роль, сковав основные силы противника и позволив другим частям фронта осуществить успешный прорыв.

От Украины до подступов к Варшаве

После пополнения армия была переброшена на 1-й Украинский фронт, где участвовала в Корсунь-Шевченковской операции, способствуя окружению крупной немецкой группировки. Продолжив наступление в составе 2-го Украинского фронта, ее части освободили Умань и вышли к границе с Румынией.

Летом 1944 года, уже в составе 1-го Белорусского фронта, армия блестяще проявила себя в операции «Багратион», с ходу взяв Люблин. Однако на подступах к Варшаве ее продвижение остановили контрудары отборных немецких танковых дивизий. Отрезанная от основных сил и без поддержки авиации, армия была вынуждена отступить.

Финальный рывок

Преобразованная в гвардейскую и пополненная, армия под командованием генерала Семена Богданова в январе 1945 года совершила стремительный бросок от Вислы до Одера, преодолев 700 км за две недели и захватив стратегически важный Кюстринский плацдарм. После разгрома противника в Померании и выхода к Балтийскому морю началась ее главная операция — штурм Берлина. Именно части 2-й гвардейской танковой армии первыми ворвались на окраины немецкой столицы. Свой боевой путь армия завершила в самом центре Берлина — парке Тиргартен, на аллее Тевтонских полководцев.

Особенности армии

Как отмечают специалисты, 2-я танковая армия отличалась значительной долей ленд-лизовской техники, что было нетипично для танковых корпусов РККА на заключительном этапе войны. На ее вооружении состояли:

американские танки M4 «Шерман»;

английские танки «Валентайн» и «Матильда»;

американские самоходные установки M10 («Вулверин»);

зенитные самоходные установки М-17 и бронетранспортеры.

Армией на протяжении большей части ее пути командовал генерал (впоследствии маршал бронетанковых войск) Семен Богданов — один из самых опытных советских танковых командиров, дважды удостоенный звания Героя Советского Союза.

Итоги боевого пути

Цена побед армии была высока, а ее вклад — неоценим, что легко подтверждается статистикой. Так, 221 военнослужащий армии был удостоен звания Героя Советского Союза, а всего награждены орденами и медалями более 100 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, 143 ордена получили различные части и соединения армии. Всего в ходе войны 2-й гвардейской танковой армией было пройдено свыше 6000 км, освобождено 46 городов и 3730 других населенных пунктов.