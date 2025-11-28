100 лет со дня рождения народной артистки СССР Нонны Мордюковой исполнилось 25 ноября.

«Вечерняя Москва» вспоминает актрису вместе с Виталием Кондором, автором книги «Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов. Как казачка Штирлица любила».

«От нее, готовой взвалить на себя тяжелую мужскую работу, исходило излучение чувственности, женственности, несравненной красоты и материнского самопожертвования. Она была не только талантливой, но и очень трудолюбивой. Двери перед ней никто открывать не собирался, потому что она и сама могла преодолеть эту преграду, проходя любые трудности с высоко поднятой головой. Ведь это и была та самая женщина, о которой писались великие строчки: "Красавица, миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, во всякой работе ловка... (отрывок из стихотворения Н. Некрасова "Мороз, красный нос")"», — пишет в своей книге Виталий Кондор.

Фильмография Нонны Викторовны насчитывает около 60 картин — от потрясшего страну и мир дебюта у Сергея Герасимова в фильме «Молодая гвардия», вышедшем в 1948 году, до ленты «Мама» (1999) Дениса Евстигнеева, где Мордюкова сыграла мать братьев Овечкиных, угнавших самолет в США.

После премьеры этого фильма актриса заявила, что больше сниматься не планирует: «Вот честное слово, не хочу! А возраст, он же придерживает — все равно надо бабку играть. Я избалована другими ролями — когда в меня влюбляются, ищут, преследуют, ловят... Когда прекрасный грим, прекрасная одежда, прекрасная песня. Прекрасная женщина», — признавалась она журналистам после премьеры «Мамы».

Впрочем, никто не удивился. Обычно ведь так и происходило....

«Я же играю одну роль всю жизнь — моя героиня просто попадает в разные предлагаемые обстоятельства. А героиня моя — это Народ, с большой буквы. Не Анна же Каренина...» — говорила актриса в другом интервью. И снова в точку. Многие знали, что народный образ был во многом вдохновлен матерью, Ириной Петровной Мордюковой, «краснокосынщицей», одной из первых комсомолок Кубани, трактористкой, председателем колхоза в Глафировке, которая, несмотря на партийную карьеру, сумела вырастить шестерых детей. Нонна-Ноябрина была старшей.

Историю с необычным именем «Нонна» в ее родной Глафировке вспоминать любили. Вот как описывает ее Виталий Кондор:

«В сельсовете не было особого ажиотажа. На пороге стоял декабрь, и все думали о светлом будущем для страны. Однако о рождении первого ребенка в семье председательницы колхоза было известно во всей станице.

— Петровна, поздравляем вас с рождением дочери, — проговорила девушка усталым голосом. — Уже выбрали, как назовете ее?

— Да, — уверенно ответила Ирина Петровна. — Я хотела бы назвать дочь Нонна.

Недолго покопавшись в документах, работница сельсовета проговорила:

— Ох, Петровна… нема такого имени.

В кабинете повисло неловкое молчание. На глазах Ирины Петровны начали наворачиваться слезы. Получается, нужно придумать иное имя, и желательно немедленно. Но в голову ничего не приходило.

— Слушай, Петровна, а дочь твоя родилась в ноябре, так ведь?

— Получается, так.

— Предлагаю назвать ее Ноябрина. Возьми первый и последний слог имени, и получится — Нона.

— Да, но в середине должно быть две буквы «н».

Молодая работница сельсовета пожала плечами. Так и было выбрано имя. С той разницей, что в детстве все обращались к девочке «Нонка», и только когда она выросла и стала знаменитой, все с уважением произносили: «Нонна Викторовна».

— Я вся в маму, — говорила актриса, вспоминая и крутой, упрямый характер Ирины Петровны, и то, как она выступала с музыкальными номерами на конкурсах самодеятельности. По словам Нонны Викторовны, у нее был «альт необычайной красоты».

Но самое главное, что дали Мордюковой родители, — это ощущение крепкого тыла.

«Когда дружит семья, это настоящее. Наши родители не оставили нам ни серванта хорошего, ни "Мерседеса", но нас — шесть братьев и сестер, мы — семья, великая сила, великое богатство», — говорила она.

Что касается выбора профессии, Нонна никогда не сомневалась, что будет актрисой.

Как рассказывала ее сестра Наталья Катаева, сначала Нонна Мордюкова планировала поступать в театральный вуз в Ростове-на-Дону, но позже сделала выбор в пользу актерского факультета в Москве. Чтобы заработать на дорогу, она косила траву и продавала сено. К вступительным экзаменам Мордюкова не подготовилась, так как не знала, что требуется выучить стихи, басни, но этого и не понадобилось: членов приемной комиссии впечатлили разыгранные ею истории о людях, о кубанских женщинах, о ее дедушке. Поступила во ВГИК.

Интересно, что этому решению предшествовала почти сказочная история.

Старшеклассница Нонна увидела фильм «Богдан Хмельницкий» и влюбилась в исполнителя главной роли Николая Мордвинова. Недолго думая, она написала артисту письмо с просьбой посоветовать, где бы ей выучиться «на Любовь Орлову». Самое удивительное, что Мордвинов ответил: «Окончите обязательно школу, получите аттестат, а после приезжайте в Москву, найдите меня». Ответ актера пришелся на июнь 1941 года, за несколько дней до войны.

«В целом о военных годах Нонна Викторовна многое вспоминала. И когда под окном стояли танки с белыми крестами. Юная девушка тогда пряталась на дальнем хуторе, чтобы не отправили на принудительные работы в Германию. Но, несмотря на это, ей удавалось припоминать даже смешные и забавные истории в годы войны», — пишет об этом Кондор.

После блистательного кинодебюта у Герасимова в «Молодой гвардии» на Мордюкову посыпались предложения — за десять лет были сыграны многие знаковые роли: Стеши Ряшкиной в драме Михаила Швейцера «Чужая родня», Александры Потаповой в фильме «Простая история», Дони Трубниковой в фильме «Председатель». А в 1967-м вышел фильм о Гражданской войне «Комиссар» (1967) — экранный дуэт с Роланом Быковым стал эталонным.

Мордюкова была признана лучшей актрисой года по результатам опроса журнала «Советский экран» в 1972 и 1974 годах. Звание народной получила в 1974-м — «за большие достижения в развитии советского киноискусства».

Несмотря на такой ошеломительный успех, Нонна Викторовна не считала себя кинозвездой.

«Я даже не стала москвичкой, я как была казачкой, так ею и осталась. Недавно напялили на меня на каком-то показе платье "Шанель". Я подошла к зеркалу — ну сельпо сельпом, оно мне не идет», — говорила она.

«Нонна Мордюкова — это воплощенный образ казачки с горячей кровью и сильным, своенравным темпераментом. Когда я смотрел ее интервью, даже снятые в 1990-е годы, я видел ту самую бойкую и прямолинейную девушку из казачьей станицы», — продолжает Виталий Кондор.

По мнению автора книги «Мордюкова и Тихонов. Как Казачка Штирлица любила», «на экране она не столько перевоплощалась, сколько являла зрителю разные грани своей натуры».

«Другое дело, что режиссеры, работавшие с ней, как раз и искали этот яркий, несгибаемый типаж. Порой артисту не нужно «прыгать выше головы» и примерять чужие маски — играть себя, оставаться верным своей природе бывает самым верным решением, которое полюбят миллионы», — считает Виталий Кондор.

Жизнь самой красивой пары советского кинематографа — Мордюковой и Тихонова — до сих пор легенда. Во всяком случае, в современных блогах об этом полно сплетен. Вот, например, про то, что Тихонов не хотел ребенка и говорил молодой жене, что родила она «на свою голову». Или что Мордюкова вечно принимала родственников и друзей, а Тихонов мог просто в дом не попасть, звони — не звони в дверной звонок.... Они познакомились на съемках «Молодой гвардии». Ей 22, ему 19. Все присутствовавшие на площадке сразу заметили, как между молодыми партнерами по кадру тут же вспыхнула страсть. Коллеги возлюбленных шептались за их спинами, мол, не подходят они друг другу. Первые несколько лет брака между Мордюковой и Тихоновым действительно часто случались громкие конфликты, однако благодаря чувствам им удавалось сохранять этот непростой союз.

«Жизнь Мордюковой и Тихонова не была окутана мифами — скорее, она была хорошо известна и от того еще более драматична, — рассказывает Виталий Кондор. — Их быт действительно был далек от идеала. Будучи знаменитыми артистами, они ютились в проходной комнате коммунальной квартиры, и сегодня это сложно даже представить. В такой обстановке их любовная лодка неизбежно разбивалась о быт. Их характеры были полярными: скромный, домашний, немного закрытый Тихонов и горячая, эмоциональная Мордюкова, к которой постоянно наведывались многочисленные родственники, подолгу гостившие в той самой проходной комнате».

По мнению биографа, трагедия их семьи, конечно, не ограничивалась теснотой.

Нонна Викторовна была человеком страстным и увлекающимся. И, пожалуй, Вячеслав Васильевич встретился ей слишком рано.

«Хотя мать Мордюковой и уговаривала дочь остаться с «хорошим Славкой», их судьбы разошлись. Позже, уже пройдя через многие испытания, Нонна осознала, что среди всех мужчин, встреченных ею, Тихонов оставался самым светлым и лучшим воспоминанием в ее жизни. Оглядываясь на прожитое, Нонна Викторовна поняла, что спокойный и надежный Тихонов был тем самым анкером, той опорой, которую она, к сожалению, вовремя не оценила. Она осознала, что это и было ее главным счастьем, которое она упустила», — рассказывает Виталий Кондор.

Говорят, у обоих участников звездного дуэта были сложные характеры, но это, конечно, «вопрос философский».

«Все мы в какой-то степени «уникальные снежинки». А уж творческие люди, которые всего добиваются упорством, трудолюбием и неистовым талантом, и подавно не могут быть простыми. Их характер и есть их двигатель, без него не было бы и тех ролей, которые мы так любим», — рассуждает Виталий Кондор.

Он признается, что в процессе работы над книгой о Мордюковой его больше всего «поразило и одновременно напугало осознание простой, но жестокой истины: ты можешь быть самым известным, самым любимым артистом в стране, кумиром миллионов, но это никак не убережет тебя от личных трагедий и не гарантирует счастья».

«Нонна Викторовна так и не смогла построить счастливую семью. Ее сын, к огромному горю, погиб, не сумев справиться с зависимостями. На экране ее обожали, а в жизни она была, возможно, несчастнее многих своих зрителей. Меня всегда пугала и расстраивала эта чудовищная несправедливость: когда человек на самой вершине успеха оказывается беззащитен перед лицом обычного человеческого горя. Это была уникальная, неординарная личность, и шанс написать о ней стал для меня возможностью не просто создать биографию, а через исследование ее жизни по-настоящему с ней познакомиться», — заключает писатель.

После развода с Тихоновым в жизни Мордюковой было несколько мужчин: несколько лет она прожила в браке с актером и сценаристом Борисом Андроникашвили и около полугода — с актером Владимиром Сошальским. Актриса говорила, что в ее жизни было много романов и все — «по высокой любви». Но, как рассказывала ее сестра Наталья Катаева, главным мужчиной Нонна Викторовна считала сына Владимира и очень не хотела сниматься вместе с ним в фильме Николая Москаленко «Русское поле» (1970), где по сюжету героиня Мордюковой, Федосья Угрюмова, хоронила сына, которого играл сын актрисы. В 1990 году Владимир умер. Потеря единственного ребенка стала для Нонны Мордюковой тяжелым ударом, от которого она не сумела оправиться.

Ее самые яркие роли